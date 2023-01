Babiš poprvé v debatě. Červený koberec, dárky, pak střety se soupeři

Červený koberec, drony a hostesky. Prezidentskou debatu Cesta na Hrad pojala televize Nova velkolepě. Po podvečerní diskuzi pětice kandidátů nepatřících mezi favority, se v hlavním vysílacím čase před kamerou střetne trojice favoritů - Danuše Nerudová, Andrej Babiš a Petr Pavel. V průběhu debaty to mezi Pavlem a Babišem jiskřilo, zejména u debaty o covidu.

Tím předávání dárků nekončilo. Petr Pavel si pro Babiše rovněž připravil dárek. Rýpl si do jeho nedávné návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Všiml jsem si, že v poslední době má rád macronky, tak jsem jich pár přinesl,“ podal Babišovi papírový pytlík.

I on si pro Nerudovou připravil pugét. Nerudová tentokrát svým protivníkům žádný dárek nepřinesla.

U tématu covidu se do sebe Babiš s Pavlem i lehce pustili. Babiš generála ve výslužbě zkritizoval za to, že „nedělal nic pro naši zemi“. „Kde byl pan Pavel? Ve výslužbě, nic nedělal, čtyři roky se připravoval na tuto funkci, když my jsme s armádou bojovali s covidem,“ uvedl Babiš.