Od soudu mezi fanoušky. „Hanba, jestli Babiše odsoudí. A stejně ho budeme volit“

Je 8:44 ráno a hlavním vchodem k Městském soudu v Praze přichází s černou taškou v ruce kandidát na prezidenta Andrej Babiš, který je obžalovaný v kauze Čapí hnízdo.

Na lavici obžalovaných usedl Babiš po pár minutách v doprovodu svých advokátů. Místo předvolební kampaně v regionech pouze osm dní před prvním kolem prezidentských voleb tráví Babiš čas na lavici obžalovaných.

Na nedostatek mediálního prostoru si ale stěžovat nemůže. Hned u vchodu na něj čekaly desítky novinářů, kameramanů a fotografů.

Andrej Babiš byl ve středu u soudu kvůli kauze Čapí hnízdo:

Andrej Babiš přichází k soudu.Video: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy

Babiš však na dotazy novinářů vůbec nereaguje a mlčí celou cestu do soudní síně. Kromě médií jsou uvnitř i lidé, kteří se na ostře sledovaný proces s expremiérem přišli jen podívat. Je mezi nimi i skupina mladých studentů žurnalistiky. Jedním z nich je devatenáctiletý Matěj. U soudu je poprvé.

„Využili jsme toho, že jsme si nemuseli losovat vstupenky. Je to zajímavé poslouchat, občas je to až moc odborné, takže člověk úplně neudrží pozornost,“ řekl student, jak vnímá líčení.

On sám považuje za problém, že je kandidát na prezidenta obžalovaný. „Pro mě je to důležité, ale očividně pro spoustu lidí to důležité není,“ dodává student.

Babiš byl tedy celý den v prostředí, kde ho nikdo neobdivoval, nikdo nechtěl podepsat knížky nebo se vyfotit. Po polední pauze na oběd řekl na chodbě před soudní síní v doprovodu ochranky směrem k novinářům: „Nešli domů.“

U soudu Babiš vypovídal a ke kauze Čapí hnízdo zopakoval to, co říká dlouhodobě. „Nechápu, proč tady stojím. Jsem přesvědčen, že to je politicky motivované, načasované. Nikdy jsem nic nespáchal, jsem nevinný,“ hájil se. S novináři šéf hnutí ANO ani pak nemluvil.

Soud byl tedy hlavním středečním programem Andreje Babiše. Aktivní je neustále na sociálních sítích, naopak jeho fyzické cesty po Česku jsou utlumené a nechodí do prezidentských debat. Výjimku dělá pouze na vlastní talk show, kterou moderuje Babišův poslanec ANO Aleš Juchelka.

V úterý absolvoval Babiš svoji show v rámci kampaně v Ústí nad Labem, dnes vyrazil do Kladna do kina Hutník.

Předvolební akce začíná v 18:30 a už hodinu před začátkem jsou na místě desítky seniorů. Vše je pečlivě připravené, rozdávají se knihy, volební noviny, nechybějí opět ani kšiltovky.

Podívejte se, jak to vypadá na talk show Andreje Babiše:

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +3

V sále má každý připravenou na sedadle vodu, leták, předvolební noviny a plundrovou špičku s náplní krémovou a jablečno-rakytníkovou.

Na úvod je připravené hudební vystoupení a zazní píseň Jdi za štěstím od Karla Gotta.

Na show přišel i pan Ivo, kterému je 61 let. Je už rozhodnutý, že bude volit Babiše, protože ho oslovuje jeho program. Podle svých slov je to program pro nižší třídy, kam se pan Ivo sám zařazuje. Kauza Čapí hnízdo mu nevadí.

„Je to účelově udělané, aby ho zničili, protože ho nemůžou podplatit. Pokud ho odsoudí, tak to bude účelově udělané, aby ho vyšachovali ze hry,“ říká svůj názor na kauzu.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Ivo přišel v Kladně na předvolební akci Andreje Babiše.

Kousek dál stojí pan Václav, který je v důchodu. „Je to dobrý ekonom, víme o něm už deset let a dá se říct, že o něm víme každou podrobnost. Kauza Čapí mi nevadí, ty peníze, o který jde, už vrátil,“ vysvětluje senior, proč i on dá hlas Babišovi.

Do kina v Kladně přišla také trojice žen v důchodu a i ony jsou už rozhodnuté voličky a ani případné odsouzení Babiše je neodradí.

„Je lidový, mluví tak, že mu člověk rozumí. Pokud ho odsoudí, je to hanba a brali bychom to jako politický boj,“ odpovídají seniorky na přeskáčku.

Samotný Babiš večer v Kladně na červené sedačce řekl, jaké má předsevzetí, jaké dárky dostal k Vánocům… a opět kritizoval vládu Petra Fialy.