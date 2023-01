Babišovy „válečné“ billboardy firma nestáhne. Zákon podle ní neporušují

Zatažením do války pokládá prezidentský kandidát Petr Pavel za „zbabělost a zneužívání strachu“, řekl dnes na brífinku, kde se sešel s Danuší Nerudovou. Dodal, že kvůli zkušenostem z války mu na míru záleží víc než řadě politiků. Slogan Andreje Babiše „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ naráží na to, že Pavel je vysloužilým vysokým představitelem české armády a NATO.

„Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války,“ uvedl Pavel. Dodal, že celá jeho práce v NATO byla o tom, jak mír udržet, prezentovat sílu Aliance a odrazovat možné agresory od útoku na její členy.

Strašení válkou, zatažením do války či vyhlášením mobilizace je zbabělost a podlost nejhlubšího zrna, uvedl dnes Pavel. „Je to zneužívání strachu ve vlastní politický prospěch,“ řekl. Má podle něj smysl chránit mír a usilovat o něj. Doplnil, že jako voják by nikoho do konfliktu netlačil. „Armády plní politické zadání, války začínají politici,“ uvedl.