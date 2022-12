Bašta citoval Harryho Pottera, tepal Unii i média. Věří si na druhé kolo

Potkáváme ho ve velkém zasedacím sále v jedné z vedlejších budov Poslanecké sněmovny, kde se konají například slyšení kandidátů do rad veřejnoprávních médií. Hostí tam čtyřhodinovou besedu na téma „Nebezpečí pro současné demokracie“.

„Omlouvám se za tepelné podmínky. Za to nemůžeme my. My nejsme zvyklí nosit dva svetry,“ glosuje Bašta sníženou teplotu v sále s vysokým stropem.