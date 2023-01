S Babišem by Putin vzkřísil osu Moskva, Budapešť, Praha, bojí se Ukrajinci

Pavla by preferovalo 33 procent dotázaných, Babiše 28 procent. Na 30 procent Slováků by nevědělo, koho si vybrat. Pro Pavla by hlasovali hlavně voliči stran Progresivní Slovensko, OLaNO, SaS nebo Hlas. Babiše by upřednostnili voliči Směru, nacionalistů a krajní pravice.