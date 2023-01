Dělal v NATO zápisy, řekl Babiš. Vůbec tomu nerozumí, opáčil Pavel

Duel Deníku odstartoval dotazem na rozdělenou společnost. A zda oba kandidáty nenapadlo, že by už během kampaně dali najevo, že něco takového nechtějí.

„Myslím, že to dávám najevo od počátku,“ začal bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. „Tato volba nebude pouze o tom, kdo bude následníkem Miloše Zemana na Pražském hradě, ale je to o tom, jaký svět – hlavně ten politický – u nás budeme chtít,“ pokračoval s tím, že půjde o to, zda to bude svět, v němž se budou ctít pravidla a důstojnost, nebo povládne chaos a zastrašování a lidé se budou osočovat.

„Bohužel společnost je rozdělená, je tu provládní kandidát. Jsem kandidát opozičního hnutí ANO, ale jasně jsem řekl, že pokud bych byl zvolen, budu nadstranický, to znamená budu tady pro všechny občany České republiky s mým programem pomáhat lidem. Jsem nezávislý kandidát a kandiduju proto, abych zastupoval všechny občany České republiky,“ odpověděl expremiér Andrej Babiš.

Že je Pavel provládní kandidát, zopakoval předseda hnutí ANO během duelu hned několikrát. Označil ho za loutku současného kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS).

„Pokud jsem provládním kandidátem, pan Babiš je kandidátem Hradu a proruského tábora v této zemi,“ opáčil na to Pavel. „Na rozdíl od pana Babiše, který je kandidátem hnutí ANO, já jsem nezávislým kandidátem. Od začátku jsem deklaroval, že nebudu chtít podporu žádné strany, objel jsem republiku, sesbíral jsem podpisy.“

Foto: Seznam Zprávy Foto : Seznam Zprávy Petr Pavel je voják a generál Armády České republiky ve výslužbě. Společně s Andrejem Babišem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023. Více o Petru Pavlovi najdete zde.

Pře o Koláře

Oba kandidáti se střetli i nad osobou bývalého diplomata Petra Koláře. Babiš ho označil za lobbistu a Pavla za druhý Kolářův pokus dostat na Hrad svého kandidáta.

Podle někdejšího vysokého armádního představitele Pavla se naopak Kolář bývalému premiérovi Babišovi hodil k tomu, aby se dostal na jednání do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nebo kvůli radám k vnitřní politice.

Babiš však odmítl, že by Koláře kontaktoval. „Pan Kolář se nám vždycky vnucoval, on potřebuje ten vliv. Snažil se nám radit, ale my jsme jeho rady nepotřebovali,“ řekl.

NATO, covid i billboard

K rozepři došlo i ohledně jejich působení v uplynulých letech. Babiš řekl, že Pavel od roku 2015 neudělal pro Česko nic, a jeho působení v Severoatlantické alianci zhodnotil slovy, že „v NATO dělal zápisy“ a nikdy nejednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kdežto on hned pětkrát. Post druhého nejvýše postaveného muže NATO označil za poradní.

Pavel na to uvedl, že šéf ANO opět ukázal, že vůbec nerozumí, jak funguje NATO. A připomněl, že byť Babiš v současnosti mluví o míru, v roce 2017 hovořil o tom, že se NATO musí změnit z obranného paktu na útočný.

Foto: Seznam Zprávy Foto : Seznam Zprávy Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO, v minulosti působil jako ministr financí a předseda vlády. Společně s Petrem Pavlem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023. Více o Andreji Babišovi zde.

Babiš zmínil údajnou Pavlovu nečinnost ve veřejném prostoru po roce 2018, kdy skončilo jeho působení v Bruselu. „Pan Babiš si neuvědomil, že jsem od roku 2018 byl v důchodu, ne v oficiální funkci, přesto jsem jezdil po republice,“ reagoval Pavel se slovy, že se kromě debat s lidmi zapojil například i do opatření v boji s covidem.

„Andreji Babišovi jsem předložil doporučení více než stovky odborníků,“ podotkl. „To byla ta prezidentská kampaň pana Pavla,“ reagoval na to expremiér.

Bývalý premiér zopakoval, že pokud by byl prezidentem, udělal by maximum pro konec války na Ukrajině. Pavel odmítl, že by strašil válkou. „Co jsem dělal celý život, bylo zabránit válce, což pan Babiš ví,“ řekl. Billboardem, na kterém Babiš slibuje, že nezavleče Česko do války, protože je diplomat, a ne voják, podle Pavla jeho protikandidát přestřelil.