Volební účet neúspěšné prezidentské kandidátky Rohanové je terčem exekutora

Zablokoval ho do minusu téměř půl milionu korun, strhl si z něj také tři platby v celkové výši 19 942 korun.

Rohanová tvrdí, že na to nemá právo. „Čekám, až mi k tomu pošle všechny dokumenty. Není to moje exekuce,“ řekla Seznam Zprávám někdejší uchazečka o Hrad.

Rohanová má na své jméno v současné době podle rejstříku exekuce za více než dva miliony korun. Už dříve uvedla, že jde většinou o dluhy jejího bývalého manžela, které vznikly za jeho podnikání. Historie dluhů sahá až do roku 2008 a pro Rohanovou byla zkušenost impulzem k založení České asociace povinných, která pomáhá právě lidem v dluzích.

Není to poprvé, co má exekutor v hledáčku její transparentní účet. Pokusil se ho obstavit už loni na podzim, kdy se na kontě najednou objevil minus milion korun. Rohanové se to podařilo zvrátit, neboť dokázala soudu vysvětlit, že prostředky na prezidentskou kampaň nejsou její.