Glosa: Už zbývají jen dvě superdebaty!

Není v silách každého sledovat hodiny a hodiny politických rozprav a prohlášení. Nicméně vězte, že už jsme skoro na konci toho nekonečně dlouhého diskuzního maratonu. Do voleb se potká dvojice prezidentských kandidátů za mikrofony už jen dvakrát. Už jen dvakrát!

Neumím si představit, co by s duševním zdravím a intelektem diváků udělala ještě jedna nebo dvě debaty nad rámec těch avizovaných. Zvlášť kdyby se z publika znovu ozývalo souhlasné tleskání nebo hlasité bučení.

My otrlí, kteří pořád všechny duely sledujeme, z nudy vlastně už jen hodnotíme, jak se soupeři – zatím stále ještě v podhradí – zlepšili ve vypouštění jedovatých poznámek, a soukromě známkujeme, co z toho bylo dobře namířeno a co bylo, jak se říká, mimo mísu. Ale je tohle všechno důležité? Chceme se opravdu nechat strhnout boxerským zápasem, „bitvou o Hrad“?