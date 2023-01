Josef Klíma: Cena hlasu

Tzv. velrybaření volebních hlasů pohřbil čas, probleskne jen sem tam v nějakých lokálních volbách. Ale vždycky na Severu. Ústí, Teplice, Most, Chomutov, Bílina. Proč zrovna tady? Je to jednoduché. Právě tady žije nejvíc lidí na pokraji bídy, z podpor a příležitostných černých kšeftíků. Mají na krku nejvíc exekucí a v každém menším městě narazíte na někoho mocného, neviditelného, kdo ovládá velkou část hlavně mladé populace přes distribuci drog.

To si nikdo neuvědomuje, že na Severu pod Krušnými horami leží desetitisíce hlasů založených na něčem úplně jiném? Ti lidé sami o sobě k volbám nechodí, politika je nezajímá, protože všichni jsou pro ně lumpové, kteří jim zkazili život. Někteří ani nevědí, že nějaké volby jsou. Proč by vylézali od hracích automatů, ze špinavých doupat a od televizorů v paneláku, když jim to nic materiálního nehodí. Mnozí z nich nikdy do práce nechodili, takže nemají ani základní návyky běžného pracujícího občana, dokonce ani jejich rodiče do práce nechodili, takže neměli ani kde nějaký podobný návyk získat. Exekuce je nepříjemná, ale když jich máte deset, dvacet, dá se s nimi žít. Jediným jejich šéfem je místní lichvář, případně drogový dealer. Podle toho, na čem jsou závislí.