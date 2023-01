Kdy bude inaugurace a kde bude prezident bydlet? Odpovídá hradní protokolář

Deset let strávil jako protokolář u Václava Havla, rok u Václava Klause a čtyři roky pracoval pro Miloše Zemana.

Dlouholetý hradní protokolář Miroslav Sklenář v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, co nyní čeká na nového prezidenta a jeho tým. Chystat se bude slavnostní inaugurace ve spolupráci s vedením obou komor Parlamentu a stávající hradní sestavou.

Tým nově zvoleného prezidenta začne pracovat na převzetí úřadu už nyní. Budou se domlouvat první zahraniční cesty a připravovat se musí i účast na letošních summitech NATO a OSN. Připravuje se pracovna, odkud bude chtít prezident úřadovat, a bydlení – ve hře je Lumbeho vila či Prezidentský domek, kde bydlívali komunističtí prezidenti a chvíli i Václav Havel.

Známe nového prezidenta. Co teď pro něho bude organizačně nejdůležitější?

Nový prezident a jeho tým začne řešit témata spojená nejen s fungováním prezidentské kanceláře, ale i lesní správou, vojenskou kanceláří, hradní stráží a tak dále. Klíčové však bude převzetí prezidentské kanceláře. Ta není pod zákonem o státní službě, takže se řídíte jen zákoníkem práce. Změny se dějí na úrovni ředitelů odborů, jde tedy jen o jmenování či odvolání pracovníků. Základem tedy nyní je stanovit si, jak velké změny ve vedení kanceláře a její struktury nastanou.

V březnu se uskuteční inaugurace nové hlavy státu. Jaký bude její harmonogram?

Ano, složení slibu proběhne na společné schůzi obou komor Parlamentu, svolává ji předsedkyně Poslanecké sněmovny a od dob Masaryka se koná ve Vladislavském sále.

Miloši Zemanovi vyprší funkční období 8. března o půlnoci, takže inaugurace by se mohla uskutečnit následující den. Země by byla 12 hodin bez prezidenta, kterého by zastoupili předsedové vlády, Sněmovny a Senátu.

Prezident složí slib s rukou položenou na Ústavě do rukou předsedy Senátu. Do toho zazní hymna, 21 dělových salv a nový prezident pronese proslov.

Spolupráce dvou hlav

Kdo má organizačně inauguraci na starost?

Půjde o souhru Senátu, Sněmovny, stávající prezidentské kanceláře a nového prezidentského týmu. Je třeba vyřešit hosty – 281 členů Parlamentu, představitele moci soudní, armády, církve, akademického prostředí. Ve skladbě pozvaných hostů má už značnou roli nový prezident. Teoreticky lze pozvat i představitele sousedních států na svou inauguraci, ale je pravda, že příliš často se to nedělá.

Hrozí, že by si v tomto odcházející a přicházející prezidentská garnitura dělaly naschvály?

Nemyslím si, předpokládám, že se to sehraje důstojně. Bude jen třeba říci, kdo pozvánku hostů (nad rámec 281 členů Parlamentu) učiní – zda stávající prezidentská kancelář, nebo předsedkyně Poslanecké sněmovny. Pak následuje číše vína.

Konají se nějaké slavnostní akce před či po inauguraci?

Před inaugurací se může položit věnec před sochou Masaryka v Lánech či na Hradčanském náměstí. Dá se zajet na Vítkov na hrob neznámého vojína. V roce 1993 Václav Havel uspořádal mši Te Deum, to lze nyní také udělat včetně návštěvy arcibiskupa. Záleží na týmu nového prezidenta.

Může zvolený prezident ještě před svým nástupem do funkce činit zahraniční návštěvy, byť třeba neoficiální?

Spíše se tak postupuje telefonicky, konají se různé děkovací hovory. Období mezi zvolením a inaugurací je vhodný čas na přípravu zahraničních cest. Je třeba připravit dopředu první cestu za hranice a rozmyslet se, kam vyrazit. Petr Pavel hovořil o cestě na Slovensko, do Polska a na Ukrajinu. Havlova první cesta v roce 1990 vedla do Německa, ale to bylo tím, že vyrážel jako federální prezident a Slovensko nebylo považované za zahraničí. Takže neznamená to, že nový prezident by nutně musel nejprve na Slovensko – je však třeba říci, že za poslední dobu se to stalo zvyklostí.

Nový prezidentský tým by se měl spojit se stávající prezidentskou kanceláří a učinit inventuru pozvánek na mezinárodní akce. Ať už jde o zasedání orgánů OSN, NATO, OBSE či Radu Evropy. Na začátku května se koná korunovace nového anglického krále, kam český prezident bude bezpochyby pozvaný.

Kdy si nový prezident přebírá kancelář?

Po složení slibu. Václav Klaus měl nejdříve dočasnou kancelář, pak měl jinou pracovnu. Miloš Zeman šel rovnou do kanceláře, odkud vykonával svůj úřad. Týmy stávajícího a nového prezidenta budou spolupracovat, na Hradě si prohlédnou, kterou kancelář si nová hlava státu vybere. Tam dostane prezident i klíč od korunovačních klenotů a další potřebné náležitosti.

Odkud zvolený prezident úřaduje do doby, než složí slib a nastoupí do funkce?

V případě dvojvládí premiérů se využívá Kramářova vila nebo Hrzánský palác. U prezidentů je to jiné. Když Miloš Zeman střídal Václava Klause, úřadoval v prostorech v Loretánské ulici, které využíval jako základnu svého volebního týmu. Bylo by asi možné domluvit se, aby nový prezident už před inaugurací pracoval z Hradu, ale z hlediska symboliky by bylo lepší, kdyby se práce na Pražském hradě ujal až po slibu a do 9. března úřadoval například z kanceláří, kde pracoval volební tým.

Politická brzda

Kdy nově zvolený prezident dostává bezpečnostní ochranku?

Hned po zvolení dostává vítěz policejní ochranu prezidenta. V této době si ale myslím, že stát už měl poskytnout ochranu dvěma finalistům, protože situace ve společnosti je vyostřená.

Má do složení slibu zvolený prezident šanci zapojit se do chodu prezidentské kanceláře?

Ne, nemá žádné pravomoci, ty nese stávající prezident až do inaugurace nové hlavy státu. Je třeba ale respektovat vůli nově zvoleného prezidenta, je to o vzájemné dohodě.

Prezident udělil milost Janě Nečasové, nedávno jsme informovali o snaze stavebního gigantu Metrostav získat od prezidenta Miloše Zemana milost v korupční kauze. Pokud by tak prezident Zeman chtěl učinit, nově zvolená hlava státu by s tím nic nenadělala?

Ne. Stávající prezident je právně ve funkci do půlnoci 8. března. To se týká i pověřovacích listin. Politicky ale nový prezident může říci, že vyzývá dosluhující hlavu státu, aby – v případě milosti, o které mluvíte – věc nechala na jeho posouzení. Nebo aby nejmenoval dopředu nového předsedu Ústavního soudu.

Kde na Hradě může nový prezident bydlet?

V Královské zahradě byl krásně opraven Prezidentský domek, takzvaný domeček. Původně se stavěl pro Edvarda Beneše, jenže přišla válka a Beneš onemocněl. Nakonec první, kdo tam bydlel, byl Klement Gottwald, následně i další komunističtí prezidenti. Traduje se, že jako poslední tam bydlel Husák. Ale to není pravda, chvíli tam bydlel i Václav Havel, za nímž jsem tam chodil.

Havel se tam ale necítil příliš dobře. Rozčilovalo ho, že před ním v domku bydlel Husák. Paní Olga tam jednou šla do bazénu a uklouzla. Havel říkal: „Tak, a to je konec, to je tím negativním duchem Husáka, Olga si zlomila ruku u bazénu.“ V roce 1995 se odstěhoval mimo areál Pražského hradu.