Komentář: Pavel vyhrál i bez korespondenční volby. Tím hůř pro ni

„Zahraničí“ volilo Petra Pavla a Andreje Babiše v poměru 95:5 . (Jaroslav Bašta tu dostal v prvním kole jedno procento.) Dlouhodobý trend volebních preferencí „ciziny“ se tentokrát potvrdil vůbec nejvýmluvněji. Orientačně: I kdyby v zahraničí využil volební právo jen každý třetí Čech nebo Češka, znamenalo by to 190 tisíc hlasů pro Petra Pavla. A jen 10 tisíc pro Andreje Babiše.

Jako kdyby se k mapě republiky připojil jeden nový kraj, počtem obyvatel něco mezi Karlovarským a Ústeckým. Ovšem s tím rozdílem, že se tu bude volit „jako v Praze“ ještě víc než v Praze. To je pro strany typu SPD a ANO noční můra. Veřejně se k ní samozřejmě nepřiznávají. Odpor ke korespondenční volbě vysvětlují rizikem machinací a údajnou nedemokratičností. Jako by bránily ostrůvek volební čistoty uprostřed cinklé Evropy.

Svět je v pohybu, žije online. Volič není totéž co postava kráčející v daný čas do volební místnosti v okrsku svého trvalého, nejlépe celoživotního bydliště, kde pozdraví volební komisi, poodstoupí za plentu a upustí lístek do urny. Volební akt v 21. století může vypadat jinak, a to „jinak“ má být něco běžného, ne jakýsi extra buřt.