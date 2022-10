Komentář: Prezidentský dotazník. Začněme se kandidátů ptát na to hlavní

Dnes nevstupují kandidáti na scénu ani z disentu, natož z vězení. Nemusí si klást za cíl obnovení demokracie nebo se zaštiťovat tím, že se nemohli vzdělávat, učit a „chodit do prezidentské školy“. Ústava je napsána, pravomoci definovány, Česká republika je pevně ukotvena v právním prostředí EU. Politické agendy nás zavalují každodenně a viditelně víc, než je nám libo. Na budoucí hlavu státu čeká hromada práce a úkolů, na které musí být připravena. Základní voličskou otázkou je, či mělo by být: Co víme o připravenosti, znalostech a záměrech či názorech kandidátů?

Za uplynulá čtyři prezidentská období (dvacet let) jsme byli stále raději, když prezidenti konali co nejméně, protože když byli aktivní, bylo z toho zpravidla překvapení, pokud ne blamáž, v domácí i zahraniční politice. Přivykli jsme jejich pohybu na hraně Ústavy a ústavních zvyklostí, na konflikty, blokování a spíše zneužívání Ústavy k rozšiřování politického vlivu proti ostatním institucím státu. Nejsme zvlášť velká země, nemáme nekonečné zdroje, takže konflikty ústavních institucí vedou ke stagnaci. Ta byla patrná i v mezinárodní izolaci, kdy stále více převládaly styky s málo vlivnými a nedemokratickými státy, spíš než dialog a synergie se spojenci.

Není proto divu, že v další prezidentské volbě víc sledujeme a hodnotíme, co je kdo za člověka, než to, co má v hlavě, co má za lidi v týmu a co hodlá v klíčových agendách a kompetencích dělat. Zkusme si tedy konstruovat pomyslný dotazník pro kandidáty s cílem vytvořit volební manuál voličů a předvolební debaty: