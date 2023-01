Kořeny Petra Pavla: rázný otec v zeleném, matka s „buržoazním původem“

Pro otce, dlouholetého vojáka z povolání, to byl šok. „Měl ke mně dlouhý motivační proslov, v němž mi vykreslil realitu jinak, než jsem to viděl já, a nakonec jsem ten závazek podepsal,“ vzpomínal Petr Pavel v roce 2019 v knize V první linii, kdy s ním i jeho blízkými rozmlouval autor Vladimír Mertlík.

Pokud by se nastupující český prezident více orientoval podle kořenů své matky, mohl se jeho život ubírat úplně jiným směrem. Třeba by nakonec podnikal jako jeho poražený konkurent ve finále prezidentské volby Andrej Babiš.

Není také náhodou, že v armádě se začal Petr Pavel posléze specializovat na hloubkový průzkum a byl pět let na velitelském postu u výsadkářů v Prostějově. To byl mezi průzkumníky elitní útvar.

I otec se totiž podstatnou část života věnoval průzkumu, a to radiovému. To byl i zásadní důvod, proč se Petr Pavel v roce 1961 narodil v Plané u Mariánských Lázních, tedy poblíž hranic s tehdejším západním Německem – otec tam měl choulostivou práci.

Otec v knize V první linii popřel, že by syn u prostějovských „červených baretů“ byl z protekce. „Protekci rozhodně neměl, to není můj program. A dohled? No, přiznám se, že to bylo chvílemi trochu komické, protože můj kolega, který měl na starosti výsadkový pluk, měl na velitelství (v Táboře) dveře naproti mně. Když na kontrole zjistil nepořádek – vojáci neplnili úkoly, poručík Pavel něco nesplnil, tak mi po návratu vycinkal a já ho žádal o důrazný dohled na Petra,“ vylíčil Josef Pavel.

To, že se Petr Pavel po pěti letech strávených u prostějovských výsadkářů vydal v roce 1988 do tříletého zpravodajského kurzu, viděl jeho otec jako výrazný kariérní růst, na který byl i náležitě pyšný.

„Jednou za mnou přišel šéf a povídá: ‚My ti dáme kluka do zpravodajského kurzu!‘ A to jsem se v duchu nadmul. To jsem věděl, že začíná jeho cesta vzhůru, protože ten kurz byl na úrovni Vorošilovky (sovětská vojenská akademie – pozn. red.). Kdo ji měl, šel jasně dál, a ti, kteří ze školy v Moskvě šli do našeho zpravodajského kurzu, byli pak většinou agenty nebo vojenskými atašé a přidělenci. Ale víc na zpravodajské než diplomatické úrovni, i když mezi tím nikdy moc velký rozdíl nebyl,“ popisoval v roce 2019 Josef Pavel, jak vnímal synův nástup do kurzu.