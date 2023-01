Nákup F-35? Nerudová je pro stíhačky z USA, Pavel by chtěl komplexní analýzu

Kanada začátkem ledna oznámila, že od americké společnosti Lockheed Martin koupí 88 bojových letounů F-35, a to za 14,2 miliardy dolarů, tedy v přepočtu za 317 miliard korun. Jde tak o jednu z největších investic do kanadského letectva za více než 30 let.

O nákupu stíhaček jedná se Spojenými státy také Česko. Pokud se obchod uskuteční, půjde o jednu z největších zakázek v historii tuzemské armády.

Vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva Blanka Cupáková, která vede český vyjednávací tým, nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedla, že celkově by nákup přesáhl hranici 100 miliard korun.

Jaký je názor jednotlivých uchazečů o Hrad, kteří by se – v případě zvolení – stali vrchními veliteli ozbrojených sil?

Danuše Nerudová nákup stíhaček z USA jednoznačně podpořila. „Česká armáda si za svoji skvělou práci zaslouží to nejlepší možné poděkování – nejkvalitnější techniku a výzbroj,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

„Je to stroj páté generace, tedy to nejmodernější, co je dnes na trhu k dispozici. Jedná se o unikátní zbrojní systém. Tyto stíhačky disponují technologiemi, které praktický snižují možnost odhalení radiolokátory. Letouny mají řadu dalších vychytávek,“ vyjmenovala pozitiva, která na případném nákupu vidí.

Dodala, že by se tím ještě více upevnily vztahy se Spojenými státy. „Nákupem těchto letounů si navíc zajišťujeme i další spolupráci s USA, rozvoj technologií i výcvik našich pilotů. Je to dlouhodobá investice.“

Petr Pavel, někdejší náčelník Generálního štábu Armády České republiky, pro Seznam Zprávy řekl, že modernizaci armády dlouhodobě podporuje, ale na základě jasných realistických plánů. K nákupu F-35 by tak přistupoval opatrně, jelikož podle něj není možné investovat do rozvoje jednoho druhu sil a na úkor toho degradovat ostatní.

„Především bych rád viděl komplexní analýzu, jak budeme schopni takovou akvizici ustát z hlediska rozvoje ostatních druhů sil. Musíme přezbrojit pásové obrněné transportéry, dělostřelectvo, radiolokátory, vrtulníky. Budeme nakupovat dopravní letadla,“ popsal, co vše je třeba modernizovat.

Podle Pavla je nutné dopředu říct, jaké budou náklady. „Chtěl bych proto vidět detailní analýzu akvizičního procesu na deset let a kolik výdajů to bude znamenat v jednotlivých letech. Pak bych si udělal názor, jestli to můžeme udělat, nebo ne. Pokud ne, musíme hledat jiné cesty.“

Andrej Babiš na zaslanou otázku k vyjednávání o nákupu amerických stíhaček nereagoval. Stejně tak ani kandidát SPD Jaroslav Bašta.

Proti pořízení F-35 nic nenamítá prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer. „Osobně mě především zajímá, jak vláda zabezpečí dosluhování starých a náběh nových strojů. Neměli bychom připustit, aby naši piloti zůstali sedět na zemi jen proto, že někdo špatně vyjednal smlouvu. To by mělo dalekosáhlé dopady, protože vychovat piloty s certifikací NATO je úkol na mnoho let,“ upozornil.

Případný nákup F-35 podpořil i Marek Hilšer, podle kterého jde o skvělý stroj. Otázkou podle něj je, jestli Česko potřebuje 24 stíhaček.

„NATO požaduje po České republice čtyři nadzvukové stroje v permanentní službě, to znamená, že v zásadě by nám stačilo 12 stíhaček (čtyři ve službě, čtyři v air policingu, a čtyři v údržbě). Nejsem proti nákupu F-35, ale je potřeba vyřešit zaprvé počet a zadruhé jejich ‚překryv‘ s dobíhajícím leasingem stíhacích letounů Gripen,“ uvedl.

Karel Diviš je proti

Zásadně proti nákupu je Karel Diviš, který je přesvědčen, že Česku by stačily například starší F-16.

„Schopnosti F-16 jsou pro účely země, jako je naše, téměř identické s F-35 a přitom pětkrát levnější. Souhlasím s tím, aby se obranyschopnost naší země zvyšovala a na obranu jsme vydávali dvě procenta HDP, ale peníze by se primárně měly investovat v duchu e-armády, jednoho z mých programových pilířů, tedy do technologií, jakými jsou kybernetické a automatizované systémy, bezpilotní letouny nejrůznějšího druhu, protiraketová obrana, robotická zařízení a další položky v arzenálu high-tech obrany země,“ myslí si Diviš.

Kandidát na prezidenta Tomáš Zima uvedl, že nejsou známé podrobnosti nákupu a že se vyjádření spíš týká ideového záměru než reálné obchodní transakce.

„Armáda jistě předloží strategii modernizace. A podle toho, jak budou jednotlivé části do ní zapadat (tedy nejen stíhačky), se můžeme rozhodovat. Prezident by obecně neměl řešit nákup konkrétní techniky. Měl by obecně dbát, aby nákupy byly efektivní. Jeho zájmem je mít armádu kompatibilní se spojenci a schopnou zajistit tak bezpečnost České republiky,“ napsal ve vyjádření pro Seznam Zprávy.