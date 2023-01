Nerudová: Kandiduji i proto, že se k nám muži chovají blahosklonně a nadřazeně

„Byl jsem už před rozhovorem tázán, zda bych si dokázal Danuši Nerudovou představit v roli poradce. Odpověděl jsem, že respektuji, že Danuše Nerudová má expertizu v účetnictví a daních. A pokud by byla ochotná podělit se se mnou o radu, tak to odmítat nebudu. Záleželo by to na ní. Nevidím v tom nic urážlivého. Za jeden titulek vinu nenesu a necítím ani potřebu se za to omlouvat,“ prohlásil pro Seznam Zprávy.