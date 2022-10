Babiš není favorit, a to si nechce připustit. Bude agresivní, říká politolog

Poté, co do prezidentské kampaně naskočil v neděli Andrej Babiše, to s ní hodně zahýbe, míní Petr Just, politolog působící na Metropolitní univerzitě Praha a Univerzitě Karlově.

„Už se ukazovalo na jeho výjezdech před komunálními volbami, že dokáže velmi kreativně pracovat s pravdou. A že jeho marketéři pro něj umí najít to, do čeho píchnout jako do vosího hnízda, něco, co popudí lidi,“ říká.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy komentuje, co čekat od prezidentské kampaně poté, co v neděli večer oznámil kandidaturu na prezidenta šéf hnutí ANO.

Jak oznámení Andreje Babiše zahýbe s prezidentskou kampaní?

Poměrně hodně a agresivně. Protože Andrej Babiš samozřejmě do toho nepůjde poraženecky. Přestože průzkumy ho nestaví do role favorita, on si nepřipustí žádnou roli outsidera a do kampaně se vrhne podle mého s velkou agresí a absolutně bez jakýchkoliv zábran.

Myslím, že nás následující dva a půl měsíce čeká velmi tvrdá kampaň. Asi mnohem tvrdší, než jsme zažili v předchozích prezidentských přímých volbách a možná i než jsme zažili v jakýchkoliv volbách. Protože mu jde o hodně. Právě to, že do volby vstupuje v roli ne úplně favorizovaného člověka, ho bude do té agresivity hnát.

Jak si tu agresivitu máme představit? Minulé kampaně také nebyly hezké, někteří kandidáti o svých soupeřích lhali, obviňovali je třeba z pedofilie, z nacistické minulosti příbuzných… V čem ta letošní může být ještě horší?

Já si myslím, že on na tohle všechno naváže. Přestože řada těch věcí byla smyšlená, ukázalo se, že v určité části společnosti to rezonuje. On pochopitelně bude chtít oslovit zejména tu část společnosti, na kterou to před pěti a deseti lety fungovalo. To znamená, že bude chtít oslovit voliče Miloše Zemana. Možná i ta dnešní schůzka byla třeba zaměřena na to, aby Miloš Zeman svoje bývalé voliče nějakým způsobem oslovil.

Na druhou stranu víme, že řadu voličů ztratil například svým postojem k ruské agresi na Ukrajině. Takže je otázka, jakou Miloš Zeman ve svém bývalém elektorátu bude mít odezvu.

Takže se budeme zase muset připravit na polopravdy, nepravdy a útoky?

Už se ukazovalo na výjezdech Andreje Babiše před komunálními volbami, že dokáže velmi kreativně pracovat s pravdou a různými informacemi a dezinformacemi a že dokáží jeho marketéři pro něj najít to, do čeho píchnout jako do vosího hnízda, něco, co popudí lidi.

Pak je samozřejmě zajímavý jeho vztah vůči Petru Pavlovi, kdy on začíná hodně i využívat to, co dnes kritici vůči Petru Pavlovi zvedají. Ale jejich argumentace platí i proti Andreji Babišovi. Zejména ta minulost. Už se ukázalo, že Babiš to hodně využívá, třeba statusy historika Petra Blažka, který se minulosti Petra Pavla věnuje. Ale Blažek se už několikrát ohradil proti tomu, když Babiš jeho argumentaci používá.

Hovořil jste o jeho strategii. Andrej Babiš chce podle informací Seznam Zpráv už od středy vyjet karavanem do lokalit, kde se lidé mají špatně a na které dopadá současná krize. Je to ta strategie, o které jste mluvil?

Přesně tak. On sice může vybrat několik lokalit, ale může z toho udělat zobecněný celospolečenský a plošný problém a tvrdit, že je to tak všude. Určitě tam natočí a nafotí opuštěné továrny, rozhovory s několika lidmi, kteří jsou teď v nuzné sociální ekonomické situaci. A on to překopíruje na celou Českou republiku a udělá z toho plošný problém.

Co znamená Babišova kandidatura pro jeho největší konkurenty? Bude to Babiš, kdo bude určovat styl kampaně?

Já myslím, že vztah ostatních kandidátů k němu se příliš nezmění. Oni tak trošku v kampani už s jeho případnou kandidaturou počítali. Teď jsem rychle zaznamenal, že Danuše Nerudová už zveřejnila tweet, že pánové Petr Pavel a Andrej Babiš si mezi sebou budou vyřizovat minulost, ale ona hledí do budoucnosti. Tento styl argumentace už razila i dříve. Zdůrazňovala, že ona nemá žádný předlistopadový škraloup, v roce 1989 jí bylo 10 let.

Myslím, že styl příliš nebude měnit ani Petr Pavel. Ten taky doposud ve svých prohlášeních počítal s Babišovou kandidaturou, dokonce v některých rozhovorech říkal, že se na vzájemné duely těší.

Kdo toho ale může trochu litovat, je Josef Středula. Byla tu možnost, že kdyby Andrej Babiš nekandidoval, tak by někteří jeho příznivci mohli přejít k němu. Ale teď si myslím, že Středulovi Babiš trochu vzal vítr z plachet.

Může Babišovi tato taktika vyjít?

Myslím, že výhodnější by pro něj bylo, kdyby to už nějakou dobu jel oficiálně. I když na druhou stranu, tím, že tu kampaň doteď dělal, byť se schovával za to, že to byla kampaň pro komunální volby, tak trochu tím kompenzoval čekání, než se rozhodne. Takže do jisté míry už do nějaké kampaně naskočil, přestože oficiálně tvrdil, že ji nevedl. Ale myslím, že i přesto mu to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí započítá, když ji teď nakonec ohlásil.