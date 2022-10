Scénář se mění. Přímá volba prezidenta má nové favority

Ani generál však nemá vyhráno, jak ukazuje zkušenost z roku 2013. Tehdy totiž průzkumy ani několik dnů před volbami neodhalily, že místo favorita Jana Fischera postoupí se suverénním náskokem do druhého kola Karel Schwarzenberg.

„Průzkumy dobře popisují současné klima ve společnosti, už se ale ukázalo, jak rychle se nálady mění,“ připomíná prudké změny v preferencích před loňskými volbami do Sněmovny.

Současné průzkumy přesto říkají jednu jasnou věc. „Panáčci jsou na šachovnici a už se čeká pouze na konkrétní jméno za ANO,“ vysvětluje výzkumník Čech, že reálné šance na postup do druhého kola má nejvýš šest kandidátů s minimálně pětiprocentní podporou.

Nikdo nový nepřijde, protože zbývá příliš málo času sestavit volební tým, který by kandidáta prostřednictvím médií a sociálních sítí předvedl občanům. Zažil to před pěti lety Mirek Topolánek, který se do voleb přihlásil až dva měsíce před prvním kolem.