Spolu ladí prezidentskou podporu, ve hře je i Fischer. Vážil bych si toho, říká

Petr Pavel při zářijovém oznámení prezidentské kandidatury uvedl, že nestojí o to být kandidátem vládních stran. „Řekl jsem jim, že nechci být jejich kandidátem, ale pokud by se rozhodly mi podporu vyslovit, tak ji přivítám. V tuto chvíli s vládními stranami nejednám, nemáme ani žádnou dohodu,“ nechal se slyšet před měsícem.

Pavel Fischer, který v posledních prezidentských volbách získal 527 tisíc hlasů, se po svém zvolení do Senátu v roce 2018 nezařadil do žádného klubu.

„Připravuju se, ale dnes není ten čas, abych to vyhlašoval. Nechte to na mně. Kandidatura má odpovídat na konkrétní potřeby konkrétní země. Před měsícem nikdo netušil, že bude Rusko dramaticky útočit na Ukrajinu, to zasahuje všechny instituce i prezidentskou funkci a ovlivňuje to politický život i u nás. A je třeba tomu uzpůsobit i politický program. Je-li volba za rok, je třeba s tím i tak pracovat. Samozřejmě to nelze nechat na poslední chvíli,“ řekl Fischer před půl rokem.