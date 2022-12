„Vnucovat pod stromeček“ se kandidáti nechtějí, s výjimkou sociálních sítí

„Na sváteční období bychom lidem rádi popřáli klid, věříme, že to je čas, kdy by si měli od politiky i dalších těžkých témat odpočinout, pokud to jen trochu jde, na sociálních sítích a vlastních kanálech vidět určitě budeme, ale velké kampaňové aktivity plánujeme až po Novém roce,“ vysvětluje Markéta Řeháková, která má na starosti komunikaci Petra Pavla.

„Počítám s tím, že letos to nebudou svátky, kdy bych mohla úplně odložit telefon, určitě ale zpomalím a těším se, že si vánoční dny užiju s manželem a syny. Budu se také připravovat na závěrečný finiš kampaně. Do regionů znovu vyjedu po Novém roce,“ napsala Nerudová ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

„Spíš bych řekl, že to bude něco ve stylu Danuše Nerudové a pečení cukroví. U Andreje Babiše to budou spíš lehčí témata, totéž Petr Pavel a další kandidáti. Lidé mají jiné starosti a zájmy. Řekl bych, že to bude klidnější období do dnů před Novým rokem, kdy se to opět rozjede,“ vysvětluje politolog Kopeček.