Ukrajinci v Lymanu vztyčili vlajku, hlásí místní média. V ulicích se bojuje

Vstup vojáků do Lymanu v televizi potvrdil mluvčí východního uskupení ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj, podle kterého se v ulicích bojuje. Na sociálních sítích se objevily i zprávy o dobytí města, ale nebyly potvrzeny z oficiálních zdrojů.

V ukrajinských médiích se objevily záběry vojáků s ukrajinskou vlajkou u vjezdu do města. Video podle listu Ukrajinska pravda nejprve zveřejnil šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. „1. října jsme rozvinuli naši státní vlajku a vztyčujeme ji na našem území v Lymanu. Vše bude Ukrajina,“ říkají vojáci. Sám Jermak se zdržel komentáře.

„Pokud Lyman ovládne ukrajinská armáda, bude to první město v Doněcké oblasti, které se podařilo osvobodit poté, co Rusko ohlásilo anexi regionu,“ upozornila ruská redakce BBC. Uvedla, že vztyčování vlajky se odehrálo na Petropavlovské ulici, představující severní vstup do města. V tomto směru ukrajinské jednotky dříve osvobodily ves Drobyševe. Jiný snímek pak zachycuje ukrajinské vojáky na mostu přes železniční trať na jižním okraji Lymanu, ze strany od osvobozené obce Jampil.

Na ruských sociálních sítích se podle BBC už objevily zprávy, že ruské jednotky možná město opustily, aby se dostaly z obklíčení. V Lymanu podle dřívějších vyjádření ukrajinských představitelů mohlo v ukrajinském obklíčení uvíznout několik tisíc ruských vojáků.

На в’їзді в Лиман вже майорить український прапор. Перше відео. Відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака pic.twitter.com/YpS5cDahms — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2022

O obklíčení Lymanu na východě Ukrajiny už dříve informoval mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj. Připustil, že počet Rusů mohl být nižší kvůli ztrátám a pokusům prorazit z obklíčení. Obklíčení „více než 5 000 ruských vojáků“ v Lymanu ohlásil podle ukrajinských médií také gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

„Ruští vojáci s posádkou v Lymanu prosili své velení, aby jim dovolilo se stáhnout, ale odmítli je. V obklíčení je víc než 5 000 ruských vojáků,“ prohlásil Hajdaj podle serveru RBK Ukrajina. Rusové mají podle něj nyní jen tři možnosti: pokusit se prodrat z obklíčení, vzdát se do zajetí, nebo zahynout. Ústupové a zásobovací cesty jim totiž ukrajinské síly již odřízly.

„Někteří se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila,“ upozornil mluvčí Čerevatyj.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč tvrdí, že v obklíčení se podle různých zdrojů mohlo ocitnout od 2 500 do 5 000 vojáků. Připustil, že situace se neustále mění a přesné informace ohledně Lymanu chybějí. Ani se neví, zda je město úplně obklíčeno či zda Rusové ještě mají možnost ústupu, uvedl Arestovyč podle ruské redakce BBC.

‼️ LYMAN PADL. 24 hodin po papírové show vůdce ruských okupantů Putina padlo první město údajného "Nového Ruska". 🇺🇦 jednotky jsou v Lymanu, většina ruských vojáků zřejmě v noci utekla.

Porážku uznali už i 🇷🇺vojenští bloggeři a píší o "vážné újmě na pověsti Ruské federace." pic.twitter.com/WLBAMessQ9 — Televize Seznam (@televizeseznam) October 1, 2022

„Ruské uskupení je obklíčeno,“ prohlásil už dříve armádní mluvčí Čerevatyj. Armáda podle něj osvobodila pět obcí u Lymanu: Jampil, Novoselivka, Šandryholove, Drobyševe a Stavky, kde nyní pokračují „stabilizační opatření“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na sobotu uvedl, že Ukrajina ve válce proti Rusku převzala iniciativu a dosahuje výrazných výsledků. Konkrétně se zmínil o úspěších právě u Lymanu.

Pád Lymanu, který Rusko využívá jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti, by znamenal výrazný problém pro plány Kremlu ovládnout celý průmyslový region Donbas, poznamenala agentura Reuters. Ruské síly se podle ní potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších porážek na Ukrajině, a to den poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi dalších ukrajinských území.

Jak postupuje fronta.Video: Institute for the Study of War, Seznam Zprávy

„Dosáhli jsme významných výsledků na východě naší země. O tom je už dost zveřejněných informací. Všichni jsme slyšeli, co se děje v Lymanu. Jsou to kroky, které znamenají mnoho. Děkuji všem našim bojovníkům za splnění této části našeho obranného plánu. Je to velmi důležité,“ uvedl Zelenskyj v nočním vystoupení podle listu Ukrajinska pravda.

Ruská vojska ještě drží Lyman, ale ustoupila z pozic v obcích Drobyševe a Jampol, uvedl americký Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na představitele proruských separatistů a ruské válečné zpravodaje. Ti také zaznamenali rostoucí aktivitu ukrajinských průzkumníků v okolí Lymanu. Na sociálních sítích se objevily záběry ostřelování ustupujících ruských sil ukrajinským dělostřelectvem.