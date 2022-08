Azyl za špínu na Zelenského. Vydal Rusům Černobyl, teď ho možná čeká odměna

Někdejší vysoce postavený člen zpravodajské komunity Andrij Naumov opustil Ukrajinu už v únoru. Jen několik hodin před začátkem ruské invaze do jeho vlasti údajně naložil cennostmi několik dodávek a odjel do Německa. V dubnu ho prezident Volodymyr Zelenskyj zbavil generálské hodnosti.

Rusko se teď chystá Naumovovi odvděčit, jak na základě svých zdrojů tvrdí ruský nezávislý investigativní web The Insider se sídlem v Lotyšsku. Naumov je aktuálně v srbské vazbě a Rusko by mu mohlo nabídnout azyl.

Bývalý zpravodajec by výměnou za to svědčil ve zinscenovaném procesu se Zelenským. Prezidenta by podle zdrojů The Insider obvinili například z vydání rozkazů ke genocidě rusky mluvících občanů na Donbase, což je jedna z smyšlenek, jimiž ruská propaganda zdůvodňuje svou invazi.