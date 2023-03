Biden schválil „uhlíkovou bombu“. Těžba na Aljašce pobouřila veřejnost

Návrh v hodnotě 8 miliard dolarů ale v posledních týdnech čelil silnému odporu aktivistů, ekologů a některých aljašských domorodých komunit, píše list The Guardian . Podle nich těžba urychlí klimatický kolaps, a ohrozí tak potravinovou bezpečnost.

Projekt společnosti ConocoPhillips bude jedním z největších svého druhu na území USA. Zahrnoval by těžbu ropy a zemního plynu na třech místech na území Národní ropné rezervace o rozloze 23 milionů akrů po dobu několika desítek let.

Odhaduje se, že během 30 let se zde vytěží 576 milionů barelů ropy, přičemž maximální produkce bude 180 tisíc barelů ropy denně. Podle amerického Úřadu pro správu půdy to znamená, že za 30 let své životnosti vyprodukuje až 278 milionů tun CO2, což odpovídá každoročnímu rozšíření amerických silnic o dva miliony automobilů.