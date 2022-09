Bojujeme za každého z vás, prohlásil v Praze primátor Kyjeva Kličko

„Děkujeme za obranné zbraně. Říkám obranné, protože my nakonec stále bráníme svou vlast. Musíme si zachovat svou celistvost a nezávislost. Za to bojujeme. Bráníme naše města, naše rodiny, naše děti. Ale nezapomínejte, bojujeme také za každého z vás,“ uvedl kyjevský primátor v pražském Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP).

Kyjev byl centrem vojenského dění zejména v prvních dnech války. Primátor Kličko na sebe tehdy navlékl neprůstřelnou vestu, vzal do ruky zbraň a vyrazil do ulic. Situace je v hlavním městě Ukrajiny nyní klidnější a Kličko začíná přemýšlet o tom, jakým směrem se země bude ubírat i z dlouhodobého hlediska.

Kličko řekl, že Kyjev by se měl ve snahách o modernizaci inspirovat v zemích Visegrádské skupiny. „Česká republika je pro Ukrajinu dobrým příkladem. Vzpomínám si, že když padla železná opona, byla ČR v těžké situaci. Za posledních 20 let udělala ČR úžasný pokrok. Mám na mysli novou infrastrukturu, kvalitu života obecně. Teď jsme trochu závistiví, v dobrém slova smyslu. ČR je úplně jiná země než před 20 lety. Podobným způsobem musíme přebudovat i naši zemi. ČR nám ukázala správnou cestu.“

Kličko označil vstup Kyjeva do paktu za důležitý krok i ve vztahu k jednání o vstupu Ukrajiny do EU. „Je to symbolický akt, který je pro moje město a moji zemi velmi důležitý,“ řekl s tím, že jde o krok, který z Ukrajiny opravdu udělá evropskou zemi.

„Ukrajinci si přejí být součástí evropské rodiny. Společně jsme silnější. Je velmi důležité, že tu dnes mohu být a začlenit Ukrajinu a své rodné město do evropského společenství. Chci všem poděkovat. Pro naši vlast je to velmi kritická doba. Nechceme být instalováni do ruského impéria. Budoucnost Ukrajiny vidíme jako součást evropské rodiny a za to bojujeme,“ řekl Kličko.