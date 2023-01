Brazilský novinář popisuje kořeny hněvu, který vedl až k pokusu o převrat

Apely zúčastnit se útoku v metropoli Brasília probíhaly především přes WhatsApp a Telegram. Ve zprávách dostávali příjemci instrukce, v kolik a kam se mají dostavit na místo odjezdu a kolik zaplatí. Součástí byly i informace o časovém harmonogramu a instrukce, co si mají účastníci vzít s sebou.

„Bulletin odporu. Země už se začala třást! Všichni se ptají, zda je ještě čas přijet do Brasílie. Ano, jde to, válečníci!!! Karavany přijíždí ze severu a severovýchodu. Bude jim to trvat dva až tři dny. Přijeďte všichni!!! … Stát se zastaví!!!“