Britská vláda podala návrh na změnu pobrexitových pravidel

Britská vláda dnes představila plán na jednostrannou změnu pobrexitových pravidel pro obchodování se Severním Irskem. Proti změně se staví někteří britští poslanci a také Evropská unie, podle níž by porušení uzavřené dohody odporovalo mezinárodnímu právu. To britská vláda odmítá a tvrdí, že změny mají zaručit celistvost Spojeného království.

Legislativní návrh britské vlády usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království. V praxi by přitom šlo o porušení dohody, kterou britský premiér Boris Johnson před méně než dvěma roky podepsal s EU.

„V tuto chvíli tomu tak není,“ uznala ministryně. Zároveň uvedla, že Londýn jedná „v souladu se zákonem“ a že by vláda dala přednost „vyjednanému řešení s EU“, díky kterému by se ze zmíněného návrhu nemusel stát zákon.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney uvedl, že uzákonění dnes zveřejněného návrhu britské vlády by vedlo k porušení mezinárodního práva. „Pokud se tato legislativa stane zákonem, bude to fakticky porušení mezinárodního práva. Mimo britskou vládu jsem se nesetkal s nikým, kdo by si myslel, že nejde o porušení mezinárodního práva, když úmyslně přestanete uplatňovat mezinárodní smlouvu,“ řekl stanici RTÉ.