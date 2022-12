Britská média informují už o devátém úmrtí dítěte mladšího 10 let po nákaze streptokokem skupiny A. Hojně rozšířenou bakterií přenášenou vzduchem a blízkým kontaktem, která vážnější zdravotní problémy způsobuje jen velmi vzácně a dá se snadno léčit antibiotiky.

Podle tamních zdravotních úřadů úmrtí způsobily tzv. invazivní případy (označované anglickou zkratkou iGAS), kdy se bakterie dostala do krve a způsobila závažnou, potenciálně smrtící, infekci.

To se dělo i dřív, ale méně často – při poslední silné sezóně (v předpandemických letech 2017–2018) zemřely čtyři děti. Významně víc je letos podle britského úřadu pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) i dětí se streptokokem A způsobenou spálou.

Němečtí doktoři varují před „katastrofickou situací“. Nárůst infekcí respiračním syncytiálním virem u kojenců minulý týden dovedl dětská oddělení tamních nemocnic do bodu zlomu.

Dalším možným viníkem je tzv. „imunitní dluh“, tedy důsledek pandemických lockdownů, při nichž se děti méně socializovaly a nedostávaly se do kontaktu s bakteriemi a viry a jejich imunita se na ně nestihla pořádně připravit. To je mimochodem také nejpravděpodobnější příčinou „záhadných“ dětských hepatitid způsobovaných běžnými adenoviry, kterých letos nenadále přibylo po celém světě.

Letos bylo v zemi detekováno 2,3 případu na 100 tisíc dětí ve věku jednoho až čtyř let, v poslední předpandemické sezoně to bylo 0,5 případu na 100 tisíc. Ve věkové skupině pět až devět let bylo letos 1,1 případu na sto tisíc ve srovnání s 0,3 případu na sto tisíc.