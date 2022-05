Burkiny i nahoře bez. Plavková revoluce spustila ve Francii politickou bouři

Z plavek pokrývajících celé tělo, které používají některé muslimky, se v posledních letech ve Francii stalo kontroverzní téma. Kritici je považují za symbol plíživého islamismu a urážku francouzských sekulárních tradic a mnozí zastánci pravice a některé feministky by je chtěli přímo zakázat.

Ve většině francouzských veřejných bazénů platí přísná pravidla, uvedl britský The Guardian. Například muži musí nosit přiléhavé závodní plavky, a ne delší šortky. V současné době městské bazény v Grenoblu zakazují používat svršky s ochranou proti UV záření s výjimkou svršků s krátkým rukávem pro děti do 10 let nebo pro dospělé, kteří předloží potvrzení od lékaře.