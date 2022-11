Bývalý ruský špion zběhl, aby mohl žít v zemi, která ho před lety zajala

Ve vězení ale nakonec příliš dlouho nepobyl. V únoru 2018 se v rámci ostře sledované výměny vězňů na estonsko-ruských hranicích vrátil zpátky do Ruska. Do Estonska místo něj zamířil tamní podnikatel Raivo Susi, který si v Rusku odpykával dvanáctiletý trest odnětí svobody.

Impulzem pro odchod byla Zinčenkovi údajně válka, kterou Rusko koncem února rozpoutalo na Ukrajině. „Je to ten nejhorší scénář, který si vůbec dokážu představit. A to nejen proto, že tam žijí moji příbuzní, ale i kvůli obrovskému počtu nevinných obětí,“ vysvětluje bývalý ruský agent.

Zinčenko se domnívá, že ruská rozvědka v současné době nemá páky ani na to, monitorovat činnosti svých členů. „Nejsem si jistý, jestli byli schopni někoho po zahájení takzvané speciální vojenské operace odhalit. Takže si nemyslím, že by měli v plánu mě hledat,“ vysvětluje.

Poté, co se Zinčenko v roce 2018 vrátil z estonského zajetí, si uvědomil, že v rodné zemi už nemůže zůstat. „Všechno se dramaticky změnilo,“ vysvětluje bývalý agent s odkazem na postupné utahování šroubů v Kremlu. Putinův režim se podle něj přerodil do „bezohledné, nostalgické a imperialistické diktatury“, píše Rádio Svoboda .

„Samozřejmě chci, aby Rusko bylo součástí světa, ale s tímto režimem nevidím v této zemi jinou budoucnost než tu, která připomíná Severní Koreu. Nevím, jestli je to v Americe možné, ale prezident se sám rozhodl zahájit válku. Myslím, že by mu to některé instituce neměly dovolit,“ tvrdí Zinčenko.

Svého zapojení do ruské špionáže Zinčenko zpětně lituje a z rozhodnutí viní mladickou nerozvážnost. „Lidé, kteří o něčem takovém uvažují, by si to měli rozmyslet ne dvakrát, ale desetkrát,“ říká. „Mám štěstí. Dostal jsem jen pět let. Mohlo to být mnohem horší,“ shrnuje Zinčenko.