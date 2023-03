Část pump ve Francii je kvůli protestům na suchu, lidé blokují i sklady

Zcela zablokovány jsou dvě ze tří spaloven, které obsluhují Paříž a okolí. Sběr odpadu z ulic francouzské metropole byl částečně obnoven poté, co prefektura nařídila popelářům, aby se vrátili do práce. Podle úřadu do ulic vyjelo pro sběr odpadu přes 200 vozů. Nový protest dnes vyhlásili popeláři v Marseille, kde bude stávka trvat nejméně do čtvrtka.