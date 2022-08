Cena za nesouhlas s Trumpem. Kdysi mocná žena zřejmě ztratí poslední funkci

„Stále doufám, že ta čísla v průzkumech jsou špatná,“ cituje agentura AP Landona Browna, poslance za Wyoming a hlasitého spojence Liz Cheneyové. „Byla by to opravdu velká škoda, kdyby prohrála. Ukazuje to, jak moc silný má Donald Trump vliv v Republikánské straně.“

Politička v úterních republikánských primárkách obhajuje své místo v americké Sněmovně reprezentantů. Média i veřejnost ovšem počítají s tím, že její boj o místo v podzimních kongresových volbách je předem prohraný.

Rozsudek si Cheneyová podepsala vystupováním proti bývalému americkému prezidentovi, který podpořil její volební soupeřku Harriet Hagemanovou. Konec své odpůrkyně považuje za hotovou věc. „Jsi propuštěna,“ vzkázal Trump Cheneyové den před primárkami.

Postupný sešup

Kongresmanka je přední postavou republikánské opozice vůči Trumpovi už nejméně rok. Její cesta proti proudu začala, když loni podpořila Trumpův druhý impeachment. Ten podnítily události ze 6. ledna 2021, kdy po prohraných prezidentských volbách na budovu amerického Kongresu zaútočili jeho příznivci.

Když politička tehdy hlasovala pro obžalobu bývalého prezidenta, byla „číslem tři“ ve vedení Sněmovny reprezentantů a nejvýše postavenou republikánkou, která veřejně prohlásila, že Trump není způsobilý vykonávat funkci prezidenta.

Její rozhodnutí se jí vrátilo v podobě drtivé kritiky a o svou pozici ve vedení sněmovny nakonec přišla. A to se o ní ještě krátce před tím mluvilo jako o budoucnosti Republikánské strany.

V souvislosti s útokem na Kapitol šla ale politička ještě o kus dál a momentálně působí jako místopředsedkyně vyšetřovacího výboru, který se zaobírá právě lednovými událostmi. Podle hodnocení agentury AP Cheneyová tomuto výboru a vyvíjení politického tlaku na Trumpa ve finále věnovala více času než boji za své znovuzvolení.

„V 246leté historii našeho národa nebyl jedinec, který by byl pro naši republiku větší hrozbou než Donald Trump,“ nechal se v reklamním spotu kampaně své dcery slyšet Dick Cheney, viceprezident v bývalé vládě George Bushe mladšího. „Už nikdy neudělá nic důležitějšího, než že povede úsilí o to, aby se Donald Trump již nedostal do blízkosti Oválné pracovny.“

Trump ale tato slova Cheneyovým vrací. „Jen málo členů Kongresu napáchalo naší republice více škody než Liz Cheneyová,“ řekl v pondělí. Svou kritičku obvinil, že napomáhá „vyšinutému, protiprávnímu a nebezpečnému honu na čarodějnice“ vedenému Demokratickou stranou.

Domovský stát Cheneyové, Wyoming, je ale jednou z republikánských bašt a v prezidentských volbách roku 2020 tam Trump získal témeř 70 % hlasů. Pokud jsou nejnovější průzkumy a zprávy pravdivé, Cheneyová se po úterních volbách připojí k dalším 11 členům Kongresu, kteří s letošními primárkami přišli o svou funkci.

Na pomoc Cheneyové se ale ve volbách rozhodli přijít i někteří demokraté a nezávislí, kteří dočasně změnili stranu, aby mohli v republikánských primárkách hlasovat. Jednou z nich je i Pat Lauberová, se kterou mluvila stanice CNN. Podle té se politička v případě Trumpa zachovala odvážně a čestně a hlas pro ni je hlasem, který pomůže zachránit zemi.

Zálusk na prezidentství?

Ze strany amerických konzervativců, kteří s Cheneyovou sdílejí názor na Trumpa, již dokonce zazněl nápad, že by politička v roce 2024 měla kandidovat do Bílého domu, ostatně o jejích ambicích se v tomto směru mluví dlouhodobě. Sama Cheneyová prý takovou možnost nevylučuje, rozhodnout se ale hodlá až později. Jako odrazový můstek by jí mohl sloužit i její poslední apel na voliče.

„Amerika nemůže zůstat svobodná, pokud zavrhneme pravdu. Lež, že prezidentské volby v roce 2020 byly ukradeny, je rafinovaná. Cílí na ty, kdo milují svou zemi,“ prohlašuje politička ve videu, které její profil na YouTube zveřejnil minulý týden.

„Jsou to dveře, které Donald Trump otevřel, aby zmanipuloval Američany, a ti upustili od svých zásad, obětovali svobodu, ospravedlnili násilí a ignorovali rozhodnutí našich soudů i právního státu. Toto je dědictví Donalda Trumpa, nemůže to ale být i budoucnost našeho národa.“

V rámci Republikánské strany, která je podle všeho stále značně nakloněná Trumpovi, by Cheneyová nejspíše v prezidentských primárkách nezaznamenala velký úspěch. Mohla by nicméně kandidovat jako nezávislá a sloužit coby republikánský protějšek exprezidenta, od kterého se očekává, že brzy oficiálně oznámí vlastní kandidaturu.

Konec jedné éry

Jak upozornil americký list The New York Times, vzhledem k tomu, že Cheneyová čelí téměř jisté porážce, ve Wyomingu skončí dvougenerační dynastie Cheneyů. Otec političky tam byl do Sněmovny reprezentantů zvolen už v roce 1978 a strávil v ní celá 80. léta.

Zatímco v dobách Dicka Cheneyho vysoce postavení republikáni ve Wyomingu drželi při sobě, Cheneyová téměř nenavazuje kontakt s dalšími dvěma zástupci státu v Kongresu – republikánskými senátory Johnem Barrassem a Cynthií Lummisovou. Blízké vztahy nenavázala ani s guvernérem státu Markem Gordonem.

Lummisová v primárkách podpořila Hagemanovou, Barrasso a Gordon se však snažili zachovat neutralitu – zřejmě v naději, že se vyhnou Trumpovu hněvu. „Sami se musí rozhodnout a sami musí žít s volbami, které učiní,“ okomentovala situaci Cheneyová. „Je příliš mnoho lidí, kteří si myslí, že za ně problémy vyřeší někdo jiný a že můžeme zůstat stranou a Trump sám zmizí.“