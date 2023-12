Češi dobývají vlivné posty v Bruselu. I díky tomu, že politici míň „zlobí“

V unijní politice zdaleka nejde jen o to, co si domluví lídři sedmadvacítky na ostře sledovaných summitech. Stejně důležité je, jak se jejich rozhodnutí předjednávají a poté uvedou do života. A právě tehdy - v bruselském závětří - přichází ke slovu unijní instituce, zejména Evropská komise.