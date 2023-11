Česko jako unijní rebel. Tento plán pro Gazu zvedne migrační vlnu, varují ostatní

Vzhledem k odporu Egypta k přijetí Palestinců by se miliony zbídačených obyvatel Pásma Gazy nejspíš ocitly v nelehkém postavení. Egypt už tak trápí ekonomické problémy, k nimž patří vysoká nezaměstnanost a rostoucí ceny. Panují proto obavy, že by se Palestinci mohli po vystěhování pokoušet dostat do Evropy.

Možnost uprchlické vlny vidí v případě přesunu dvou milionů lidí do Egypta reálně: „Ano, zvednout by se mohla. Pokud už vezmeme variantu, že by s tím přesunem Egypt souhlasil, musel by dvěma milionům lidí poskytnout ubytování. Logika velí, že řada z nich by se snažila dostat do nějakého přívětivějšího místa, tedy do Evropy,“ myslí si Vít Novotný.