Česko je na Facebooku jednou z kolébek lží o Buči, ukázala analýza

Autoři zprávy objevili mezi 200 vybranými populárními příspěvky celkem 55 takových, které zvěrstva spáchaná v Buči zpochybňovaly. V týdnu do 6. dubna, tedy bezprostředně poté, co se informace o masakrech civilistů objevily, se tyto příspěvky sdílely celkem ve 208 000 případech.

V Česku a Rakousku se do desítky nejrozšířenějších dostalo pět takových příspěvků. Naopak v Irsku, Itálii, Polsku, Brazílii a Británii mezi populárními příspěvky nebyl ani jeden, který by masakr v Buči vykládal z hlediska Moskvy.

„Výsledky nám ukazují, že výzvu konfrontovat prokremelské narativy a dezinformace klade větší počet aktérů než pouze ruská státní média,“ řekla deníku The Guardian analytička z ISD Francesca Visserová. Narážela tak na to, že ruská státní média jsou do značné míry ve státech Evropské unie blokovaná.