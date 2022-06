Cesta, co by neměla skončit fotkou. Macron, Draghi a Scholz jsou v Kyjevě

Když se vydám do Kyjeva, nebude to jen proto, abych si tam udělal fotografii. Tak dříve mluvil francouzský prezident Emmanuel Macron o možné návštěvě ukrajinské metropole. Ve čtvrtek se po předchozí návštěvě francouzských vojáků v Rumunsku do Kyjeva skutečně vydal, a to v doprovodu německého kancléře Olafa Scholze a italského premiéra Maria Draghiho.