Chcete žít? Staňte se Rusy. Tlačí Moskva na Ukrajince z anektovaných oblastí

Kreml tímto způsobem systematicky pokračuje ve snahách zbavit tamější obyvatele ukrajinské identity. Šéf výzkumného týmu z Yale Nathaniel Raymond ale podle deníku The Guardian upozorňuje, že to, co Rusko dělá, je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.

Zpráva dále upozorňuje, že pokud chtějí Ukrajinci ve svých domovech přežít, nic než získat ruské občanství jim nezbývá. The Guardian pak připomněl, že ti, kteří do července příštího roku ruské občanství nepřijmou, budou považováni za cizince nebo za lidi bez státní příslušnosti. Moskva plánuje takové jedince zadržovat v detenčních zařízeních a následně deportovat, a to i do odlehlých oblastí Ruska.