Chybí lékaři i pečovatelé. Zdravotnictví v západní Evropě se potýká s krizí

Zdravotnictví v západní Evropě je na pokraji krize, píše britský server The Guardian . Faktorů, proč se tak děje v regionu, který byl považován za lídra ve světovém zdravotnictví, je několik – stárnutí populace, častější případy dlouhodobých onemocnění, přetrvávající krize v oblasti náboru a udržení zaměstnanců a vyčerpání nemocničního i pečovatelského personálu.

Především na chybějící zdravotnický a pečovatelský personál upozornila letos i kancelář WHO pro Evropu. Ve zprávě varovala, že počet lékařů odcházejících do důchodu je „neoptimální“.

Dále uvedla příklad, že ve třetině zemí regionu je 40 procent lékařů starších 55 let. Napříč všemi zeměmi pak existují místa, kde zdravotnická péče z různých důvodů chybí úplně.

„Všechny tyto hrozby představují tikající časovanou bombu, která může vést ke špatným zdravotním výsledkům, dlouhým čekacím dobám, mnoha úmrtím, kterým by šlo předejít, a potenciálně i ke kolapsu zdravotnického systému,“ varoval tehdy Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu.

Ve Francii například chybí praktičtí lékaři. Nemá je přes 6 milionů lidí, včetně 600 tisíc chronicky nemocných. 10 procent všech praktiků tak stále pracuje, byť by už mělo být v důchodu. Na optimální čísla, kdy se počet praktiků na populaci vyrovná, by se země měla dostat až v roce 2035, uvádí The Guardian.