Nový papež? Dohady podnítil Františkův letní program

Právě tento týden, kdy sídlo hlavy katolické církve navštívil český premiér Petr Fiala (ODS), se v Římě a čím dál víc i napříč celým katolickým světem řeší zvěsti s nejvyšší pomyslnou prioritou. Hovoří se o tom, že by se papež František mohl v příštích měsících vzdát svého úřadu.

Před dvěma týdny František překvapil s informací, že na závěr srpna, tedy na dobu, kdy jsou v Itálii i ve Vatikánu obvykle dovolené, svolává konzistoř spojenou s ustanovením 21 nových kardinálů . Šestnácti z těchto kardinálů je méně než 80 let, což znamená, že se účastní konkláve neboli shromáždění pro volbu nového papeže.

Během uplynulých let se František postaral o velkou obměnu kardinálského sboru. Počet prelátů, kteří mohou volit Kristova zástupce na zemi, stoupne po 27. srpnu na 132. Z toho bude 83 volitelů jmenovaných současným papežem. Podle analytiků si chce František pokud možno zajistit, aby se jeho nástupcem stal někdo, kdo naváže na jeho reformní úsilí.

Zvěsti o tom, že by mohl František rezignovat, zesílily po nedávném avízu, že se během srpnové schůzky kardinálů chystá vydat na oslavy svátku odpuštění do středoitalského města L’Aquila. Svátek je přitom spjatý s papežem Celestýnem V., který na konci 13. století strávil v úřadu jen pět měsíců a pak jako první papež v historii dobrovolně odstoupil.

I vzhledem k tomu, že má František navštívit Celestýnův hrob, se cesta do L’Aquily začala interpretovat jako signál, že zvažuje stejný krok.

Tritt der Papst zurück? In Rom mehren sich die Gerüchte, dass Franziskus bald von seinem Amt lassen könnte. Was das mit drei Ks und einer Reise nach L'Aquila zu tun hat, schreibt @OliverMeiler https://t.co/sNQlzvlKAD

Za netypickým termínem konzistoře mohou být podle nich úspory. V srpnu, což je v Římě období mimo hlavní turistickou sezónu, vyjde cestování do italské metropole levněji. Ze stejného důvodu mohl papež spojit konzistoř a setkání o ústavě římské kurie, aby na sebe navazovaly.

„Je to koneckonců šetřivý muž, který totéž očekává od svých poradců: během pandemie snížil platy kardinálů o deset procent, aby mohl nadále platit laické zaměstnance Vatikánu,“ napsal o papeži magazín America , který ve Spojených státech vydává jezuitský řád, z něhož vyšel i František.

O svolání konzistoře navíc podle časopisu požádalo několik nynějších kardinálů. Odůvodnili to tím, že se mezi sebou neznají a prospěla by jim společná akce ještě předtím, než se v budoucnu sejdou k volbě nového papeže. Vyhnuli by se tak situaci, která nastala před volbou Benedikta XVI. v roce 2005. Před tímto konkláve se kardinálové naposledy setkali v roce 1978.