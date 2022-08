Další nejasné úmrtí. Po pádu zemřel Putinův kritik

Přestože se objevují takové spekulace, nic podle policie bezprostředně nenasvědčuje tomu, že by k jeho smrti mělo dojít cizím zaviněním. V předběžné policejní zprávě se uvádí, že policisté v neděli večer reagovali na oznámení svědků. Následně byl převezen do nedaleké nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého.

V USA úspěšně dokončil studia a v zemi následně dlouhodobě žil, do Ruska se přestěhoval počátkem 90. let, kdy se zemí přehnala vlna privatizace. Rapoport později v Moskvě založil legendární noční klub Soho Rooms a sám v ruské metropoli žil až do roku 2012, kdy se podle něj život v Rusku stal „nezvladatelným“. Poté až do vypuknutí války žil se svou ženou a malou dcerou v Kyjevě na Ukrajině.