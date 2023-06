Dcera Bruce Willise promluvila o jeho nemoci. Lékařka popisuje, jak ji poznat

„Když mluvím o Bruceovi, neustále přepínám mezi přítomností a minulostí: Je, byl, je, byl. To proto, že do svého otce vkládám naděje, kterých se tak nerada vzdávám,“ napsala devětadvacetiletá dcera hvězdy filmu Smrtonosná past a jeho bývalé manželky Demi Moore v obsáhlé zpovědi.

„Frontotemporální demence oproti známější Alzheimerově nemoci vzniká v mladším věku a je také častěji dědičná. Krom toho mají také rozdílné patofyziologické pozadí. To se projevuje v přítomnosti hlavní patologické bílkoviny v mozku, která nemoc způsobuje,“ vysvětluje rozdíl od častějšího a známějšího onemocnění mozku neuroložka Lenka Krajčovičová z neurologické kliniky Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně. Zásadní rozdíl je pak také, že se nemoc týká už padesátníků.

„Později se ta nereakce rozšířila a já jsem si to někdy brala osobně. Měl dvě děti s mou nevlastní matkou a já si myslela, že o mě ztratil zájem. Ačkoli to nemohlo být dál od pravdy, můj pubertální mozek se tím trápil. Myslela jsem si, že nejsem dost krásná pro svou matku a nejsem dost zajímavá pro svého otce,“ píše.

S nemocným je pak náročné jednat. Pacienti, u kterých se nemoc projevuje změnami v chování, si příznaků nevšímají a chybí jim realistický úsudek. FTD se navíc rozvíjí postupně a plíživě a přechod z raných fází onemocnění do vážnější fáze demence bývá pozvolný.

Pro Tallulahu Willisovou byla období, kdy se FTD u jejího otce začala projevovat, ještě o to náročnější, neboť sama tou dobou trpěla anorexií. „Přiznávám, že jsem se s Bruceovým úpadkem v posledních letech setkala s podílem vyhýbání se a popírání, na které nejsem hrdá. Pravdou je, že jsem sama byla příliš nemocná na to, abych to zvládla,“ napsala ve zpovědi.