Do Gazy hledí z okna. „Poprvé se necítíme bezpečně, připomíná to holokaust“

Čtyřiatřicetiletá Moran Hisanová sleduje dění v Pásmu Gazy přímo z balkonu domu v Aškelonu, který leží od palestinské enklávy, co by kamenem dohodil.

Všechno začalo v 6.30 ráno, slyšeli jsme výbuchy, nastal chaos. Bylo to poprvé, co jsem se doopravdy bála, bylo to děsivé. I když je to smutné, naštěstí jsme na tyto situace zvyklí, v Aškelonu čas od času rakety dopadají. Teď nám ale bylo jasné, že tohle je opravdu vážné, raket bylo hodně, ve zpravodajství říkali, že Hamás je v ulicích a střílí po lidech. V tom se to lišilo.