„Dodávka značící americkou nelidskost.“ Co umí střely, které dráždí Rusko

Protitankové střely ráže 120mm budou sloužit americkým tankům Abrams, které by Washington měl Kyjevu poskytnout během letošního podzimu. I Britové tímto typem munice doprovodili zase tanky Challanger 2.

Když dodávky v březnu oznámil Londýn , přišla z Moskvy smršť výhrůžek slibující, že to pro Británii „skončí špatně“ a že střet mezi Západem a Ruskem je zase o něco blíž. Kreml také ve snaze vyvolat obavy mluvil o zbrani „s jadernou složkou“ a zmiňoval možnost jaderné eskalace. Ještě téhož měsíce ruský prezident Vladimir Putin oznámil rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku.

Rétorika, která se ozývá tentokrát, je slabší, přesto znovu zaznělo slovo eskalace. Jak to ale s ochuzeným uranem je? Seznam Zprávy připravily odpovědi na nejdůležitější otázky.

Je to vedlejší produkt z výroby obohaceného uranu, který se používá jako jaderné palivo a také v jaderných zbraních. Důležitý rozdíl je, že nedokáže vyvolat jadernou reakci. Munici s jeho příměsí proto nelze považovat za jadernou zbraň, jak se snaží naznačovat Moskva. Mezi ně je neřadí ani Institut OSN pro odzbrojení (UNIDIR), protože nesplňují jejich právní definici.

Po výstřelu se munice s ochuzeným uranem stává „v podstatě exotickou kovovou šipkou vystřelenou mimořádně vysokou rychlostí“, řekl agentuře AP bezpečnostní expert Scott Boston z amerického think tanku RAND.

Ukrajinský deník Kyiv Post tak ruské rozhořčení vysvětluje lakonicky: „Znamená to, že Ukrajina bude schopná zničit ještě víc jejich tanků.“

Nebezpečí podle BBC panuje zejména v parách, které se usazují jako jedovatý a také slabě radioaktivní prach. Téměř 70 procent hmotnosti ochuzeného uranu obsaženého ve střele shoří během výbuchu. Poté se ochuzený uran změní na aerosol, ten se postupně usazuje do půdy a podzemních vod.

Podle studie organizace Clean Air for Ukraine látka představuje největší nebezpečí, když se dostane do těla ve formě prachových částic. Takové částice nerozpustného uranu mohou zůstat v plicních tkáních a zejména v lymfatických uzlinách až několik let.