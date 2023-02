Dohoda EU a Británie je na dosah. Sunak hledal podporu v Severním Irsku

Britský premiér severoirským politikům podle Reuters řekl, že dohoda o zlepšení obchodních podmínek oblasti po brexitu ještě není uzavřena. Bouřlivá diplomatická aktivita nicméně podnítila očekávání, že by mohla být hotová během několika dní.

Předsedkyně strany Sinn Féin, která je největší irskou nacionalistickou stranou v severoirském parlamentu, Mary Lou McDonaldová uvedla, že náznaky pokroku v otázce severoirského protokolu jsou povzbudivé. „Nyní je zřejmé, že došlo k významnému pokroku, a to nás velmi těší,“ řekla po setkání s britským premiérem Rishim Sunakem.

Podle webu The Times Sunak doufá, že se mu podaří dohodu prodat Demokratické unionistické straně (DUP). Podpora DUP, největší severoirské probritské strany, je obzvláště klíčová poté, co na protest proti protokolu bojkotovala regionální parlament. Vysoce postavený člen DUP ve čtvrtek uvedl, že zatím neviděli žádné podrobnosti možné dohody.

Sunak se po schůzce s lídry místních stran vydal do Německa na setkání s vedoucími představiteli EU. Tam se podle nejnovějších informací chystá schůzka britského premiéra s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Britská média spekulují, že po ní by politici mohli dohodu oznámit.

Ministr zahraničí James Cleverly mezitím v Bruselu jednal se členy Evropské komise, mj. s jejím místopředsedou Marošem Šefčovičem. „Diskutovali jsme o probíhající práci mezi Spojeným královstvím a EU na nalezení řešení ohledně protokolu o Severním Irsku. Intenzivní práce pokračuje,“ napsal Cleverley na twitteru. Šefčovič uvedl, že došlo ke „konstruktivnímu jednání“ a že bylo dosaženo „dobrého pokroku“.

Severoirský protokol Severoirský protokol je součástí rozvodové dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Brexitoví vyjednavači ho představili po létech diplomatických manévrů a jednání jako delikátní řešení zapeklité situace. Tu představovalo dodržení mírové Velkopáteční dohody z roku 1998 a zároveň vytvoření celní hranice mezi Velkou Británií a EU.

S odchodem z evropského bloku totiž Britové odešli i z evropského jednotného trhu, různé zboží je tak nyní potřeba podrobit celní kontrole. Vytvořit pevnou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem bylo právě kvůli Velkopáteční dohodě nemožné, vznikla proto jakási tekutá hranice v Irském moři. Severní Irsko tak de facto zůstává členem jednotného trhu a ke kontrole zboží dochází už po vstupu na jeho území. To, aby mohlo pokračovat do Irska – členské země EU.

„Politické turné“, na které se Rishi Sunak a jeho ministři vydávají, lze podle analytičky BBC Jessicy Parkerové číst jako druh závěrečné hry, kterou byste očekávali před oznámením dohody.

Dohoda se blíží, tvrdí britská média

„Britské zdroje říkají, že na příští týden bylo naplánováno oznámení, podaří-li se vyřešit zbývající překážky. A možným termínem je úterý,“ napsal deník The Guardian.

Vyjednávání o úpravách v posledních týdnech nabrala na intenzitě a i další britská média tvrdí, že je nyní dohoda blízko. Deník The Times dokonce v úterý napsal, že premiér Sunak už má několik dní text dohody „na stole“ a Brusel čeká na jeho schválení. „Věci jsou mnohem dál, než se uvádí veřejně,“ řekl listu nejmenovaný diplomatický zdroj.

Znamenalo by to ukončení patové situace ohledně severoirského protokolu, který je sice součástí brexitové dohody, ale politici v Londýně a také unionisté ze Severního Irska ho od počátku ostřelují. Jak napsal The Times, tato otázka „zastínila vztahy s Evropou od doby, kdy před dvěma lety vstoupily v platnost dohody po brexitu“.

O tom, že se dohoda blíží, britský web The Times ale informoval už před několika týdny. Podle deníku, který se odkazoval na informované zdroje, EU přijala plán, který by zastavil nutnost rutinních kontrol výrobků směřujících do Severní Irska. A souhlasila, že Soudní dvůr Evropské unie by mohl rozhodovat o otázkách Severního Irska pouze v případě, že mu případ postoupí severoirské soudy a ne Evropská komise. To jsou otázky, které byly dlouho překážkou dohody.

Britové totiž požadovali, aby firmy vyvážející z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska celní kontroly absolvovat nemusely, pokud se zaručí, že zboží nezamíří do Irska, tedy na území EU. Za současného stavu je Spojené království rozdělené celní hranicí, což Londýn označuje za neudržitelné.

Jeden z vládních zdrojů dodal, že existuje „silná shoda“ na tom, že spor o protokol nesmí pokračovat. Zatím jsou však všichni opatrní a nechtějí se blíže vyjádřit k tomu, kdy by dohodu mohli formálně oznámit. Ideální by ale podle představ diplomatů bylo, kdyby se to povedlo před 10. dubnem, tedy výročím uzavření Belfastské dohody, která ukončila válku v Severním Irsku.

Co tomu dosud bránilo?

Podle jednoho ze zdrojů The Times se EU obávala, že by premiér Rishi Sunak neprosadil celý balík u severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) ani u stoupenců brexitu ve vlastní Konzervativní straně. Londýnský zdroj podle ČTK uvedl, že Sunak chce mít celou dohodu připravenou k podpisu, místo aby ji oznamoval po částech.

Ze svých požadavků musí podle The Times ustupovat obě strany. Návrh celní dohody, o němž před dvěma týdny deník informoval, v mnohém vychází z britského návrhu. Zboží ze zbytku Británie pro severoirský trh se nebude kontrolovat, zboží určené k dalšímu exportu do EU projde celní kontrolou v přístavech v Severním Irsku, popisuje dohodu The Times.

Británie a EU by navíc měly sdílet údaje o pohybu přepravců, Spojené království by souhlasilo s vyšetřováním jakékoli podezřelé činnosti.

Podle plánu by pak Londýn a Brusel sjednaly samostatnou dlouhodobou dohodu týkající se vývozu masa, živých zvířat a dalších produktů do Severního Irska, přičemž Spojené království by se zavázalo dodržovat veterinární normy EU.

Překážkou tehdy podle deníku zůstávala budoucí přesná úloha Soudního dvora Evropské unie.

Britská strana byla už na přelomu ledna a února podle The Times s výsledky jednání v rámci možností spokojena, zejména s otázkou jurisdikce evropského soudu. „Jedná se o zásadní věc suverenity, která zůstane na straně Spojeného království,“ uvedl jeden z vládních zdrojů.

„EU se od svého původního postoje hodně vzdálila. Tato dohoda nikoho nepotěší, ale je naděje, že všechny dostatečně uspokojí,“ uvedl pro deník jiný nejmenovaný zdroj.

Rámec dohody vznikl po měsících neveřejných rozhovorů vedených úředníky ministerstva zahraničí a sirem Timem Barrowem, Sunakovým poradcem pro národní bezpečnost, který pomáhal vyjednat původní obchodní dohodu o brexitu.

Tři roky jednání

Rozhovory o severoirském protokolu, tedy o té části brexitové dohody, která hovoří o kontrolách zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, byly po sedmiměsíční pauze obnoveny loni v říjnu. Šéf britské diplomacie James Cleverly na začátku roku uvedl, že jednání postupují poměrně rychle.

Británie opustila EU před třemi lety. Učinila tak na základě dohody, která ošetřuje i klíčovou výzvu v podobě zachování volného režimu na hranici Severního Irska s Irskou republikou, z níž se v důsledku brexitu ovšem stala vnější hranice EU.

Nakonec se Londýn a Brusel dohodly, že na uvedenou část Spojeného království se budou nadále vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, zatímco kontroly zboží budou probíhat při jeho cestě mezi regionem a zbytkem Británie.

Protokol o Severním Irsku se ale nelíbil každému. Jeho zavedení nesl těžce především tábor unionistů, příznivců jednoty s Londýnem, podle kterých tekutá hranice v moři vzdaluje Severní Irsko od zbytku Británie. Nadšení návrh tehdy nevyvolal ani v Severním Irsku samotném.