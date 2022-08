Dohoda. EU pomohla vyřešit spor, který vyvolal obavy z další války v Evropě

Před necelým měsícem se přetrvávající napětí mezi Srbskem s Kosovem dostalo i do zahraničních médií. Jsou vztahy mezi zeměmi nyní napjaté více než například před půl rokem? Vnímáte nějakou změnu během těch čtyř let, co jste ve funkci?

Podle dlouhodobých průzkumů jim ale – v závislosti na různých událostech a incidentech – vždy vyskočí v pořadí priorit. Vždy se něco odehraje, hodně se o tom hovoří a když se pak lidí zeptáte, tak zjistíte, že to sledují a že jim to lhostejné není.

Myslím si, že Srbové nás mají rádi, znají historii našich vztahů a České republiky si váží. Vědí o nás mnohem více, než my víme o nich, a často sem jezdí studovat, jako turisté nebo za prací. Češi zanechali v Srbsku velkou stopu, ať už to bylo v architektuře, ve vědě, v zemědělství, nebo ve státní správě, když jsme tam pomáhali budovat instituce.

Velmi často se setkávám s tím, že Srbové rádi tyto české prvky připomínají a v srbském tisku je velmi mnoho informací o tom, co se děje v České republice. Možná je to dáno i tím, že jsme srovnatelné země velikostí i ekonomikou, takže nás rádi dávají v některých věcech za příklad.

Před rokem jste v Událostech, komentářích řekl, že „touha po integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie vyprchává“, platí to i nadále?

Ano, není to ale o tom, že by ta touha vyprchávala sama od sebe. Došlo k určitému rozčarování ohledně přístupu Evropské unie, pokud jde o zahájení rozhovorů se Severní Makedonií a s Albánií, které se odkládaly z důvodu řešení bilaterálních problémů. Když je cíl příliš vzdálený, ta motivace pak nějakým způsobem vyprchává.

Také z tohoto důvodu si myslím, že připravovaný neformální summit Evropské unie v Praze by mohl být začátkem nové formy spolupráce se zeměmi širší Evropy. Bude ale záležet na jednotlivých zemích, jak se jim podaří individuálně pokročit v různých oblastech a jak budou za pokrok odměněny tak, aby si každá země mohla zvolit své tempo a třeba si i vybrat pole, kde jí to jde lépe.

Myslím, že to Ukrajině rozhodně přejí a ten důvod chápou. Není to tak, že by je to nějakým způsobem zklamalo. Zároveň ale poukazují na to, že jsou tady země, které se snaží, a tuto jejich snahu by bylo dobré ze strany Evropské unie nějakým způsobem ocenit a podpořit ji konkrétním krokem.