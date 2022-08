Dorazín: Situace na Balkáně se vymyká z rukou, svou roli hraje i Moskva

Na Balkánském poloostrově to nebezpečně zajiskřilo. Etničtí Srbové na severu Kosova zablokovali silnice poblíž dvou klíčových hraničních přechodů se Srbskem a mělo dojít i ke střelbě. Může to započít otevřený konflikt?

Hostem Ptám se já byl reportér ČRo Martin Dorazín.

Dlouhodobě napjaté vztahy mezi Kosovem a Srbskem v neděli večer nebezpečně vyeskalovaly, když poblíž dvou klíčových hraničních přechodů se Srbskem na severu Kosova etničtí Srbové zablokovali silnice a na hranicích se podle neověřených zpráv také ozývala střelba.

Situace eskalovala kvůli tomu, že od srpna měla vstoupit v platnost dvě nařízení kosovské vlády týkající se srbských registračních značek a dokladů totožnosti. Kosovo platnost nakonec o měsíc posunulo, aby se situace mohla uklidnit. Mezi experty i veřejností ale okamžitě posílily obavy, že na Balkáně může vypuknout otevřený konflikt, který by ze zákulisí mohlo rozdmýchávat Rusko. Právě to má dlouhodobě velmi úzké vazby na Bělehrad.

Napětí mezi oběma státy je ale každopádně dlouhodobé a váže se minimálně k roku 2008, kdy Kosovo vyhlásilo na Srbsku nezávislost. Většina zemí Evropské unie Kosovo uznává, avšak Rusko a Čína, kteří jsou spojenci Srbska, nikoli.

EU se snaží zprostředkovat dialog mezi oběma balkánskými sousedy již více než deset let, ale zatím se jí nepodařilo dosáhnout normalizace vztahů.

Máme se bát tamní situace, nebo jde o vyostření vztahů, které se občas objeví a pak zase uklidní? A rozdmýchává tamní napětí Moskva?

1:00 - Srbsko je teď jedním z nejvěrnějších politických spojenců Ruska. Dokresluje to, jak je do toho Rusko celé léta zapleteno – od momentu, kdy Rusko obsadilo letiště v Prištině a zahájilo ofenzivní etapu ruské vojenské „diplomacie“. I když je Srbsko formálně na cestě k EU, vidíme z projevů i demonstrací na podporu Ruska, že veřejnost v tomto konfliktu stojí na straně Ruska. I proto, že Rusko neuznává nezávislost Kosova.

3:00 - Díky napjaté situaci v Evropě se to začíná trochu vymykat z rukou oběma stranám – na jedné straně Priština, která chce nastolit kontrolu na celém svém území, na druhé je Srbsko, které cítí, že je vhodná chvíle otevřít znovu otázku státnosti Kosova.

4:00 - Opravdu se střílelo do vzduchu na kosovské policisty směrem od barikád. Nikdo nebyl zraněný, na Balkáně se střílí často a lidé mají ke zbraním blízko. Situace i vzhledem k roli Ruska je napjatá, ale to má teď jiné starosti, když se mu na Ukrajině nedaří postupovat. Podpora z Moskvy ale je samozřejmě cítit, když Srbsko ujistilo, že zůstane přítelem Ruska a jeho postoj vůči Kosovu podporuje. Rusko ale nebude podporovat žádné Srbské vojenské dobrodružství vůči Kosovu. Ačkoliv má Srbsko prazvláštního prezidenta, nemyslím si, že by se srbská vláda do nějakého takového dobrodružství pustila. Svého stanoviska, že Kosovo a Metochie jsou součástí Srbska, se ale nevzdá.

6:00 - Většina Srbů je proevropsky smýšlejících. Ti, co nejsou, vědí, že by Srbsko zůstalo ostrovem uprostřed EU a že to není dobré postavení z hlediska hranic a obchodu. Ta cesta do EU pro Srbsko nebude příliš krátká, není to prioritou. Teď je třeba zastavit válku na Ukrajině, u které nevíme, jak se bude dál vyvíjet.

7:00 - Kdyby se Srbsko zradikalizovalo a přiklonilo se na stranu Ruska, politicky by si uškodilo. Srbská vláda proto lavíruje mezi Západem a Východem, jak to dělala po celá staletí.

10:00 - Jak dlouho může trvat, než se tahle situace uklidní? Tím hlavním faktorem je čas, nic jiného tady nepomůže. Srbská společnost je naladěná proti uznání Kosova a Metochie, kosovští Albánci se své nezávislosti nevzdají - za sebou mají Albánii a tvrdě bojovali proti Srbsku. Srbsko si to pokazilo za Miloševiče. Kdyby nebylo Miloševiče, ten proces by vypadal jinak. Asi by se to obešlo bez té války.

13:00 - Kosovo nemá plnou podporu všech evropských zemí. Třeba Slovensko není příliš nakloněné uznání samostatnosti Kosova. Nelze příliš počítat, že by takové země hlasovaly pro zahájení procesu vstupu Kosova do EU. V dohledné době bych to neočekával.

15:00 - Jakou roli mají na území Kosova jednotky KFOR? Pořád v Kosovu žije silná srbská menšina, zejména v okolí Mitrovice, které je rozděleným městem. Kdyby tam jednotky KFOR nestály, došlo by ke krveprolití. Ta zášť je nesmírná a živená oběma stranami. Pro Srby je to součást mateřské země, Kosované by je nejraději vypudili. Jednotky KFOR střeží ten etnický mír. Tyto incidenty ukazují, že přítomnost KFOR není zbytečná. Tuto misi tam budeme muset mít ještě hodně dlouho. Zatím je ta přítomnost nutná.

17:00 - Vy aktuálně sledujete především dění na Ukrajině, co říkáte na to, že se dnes nakonec podařilo vyslat první loď s ukrajinským obilím, jak bylo dohodnuto na turecké půdě? Vypadá to, že se ten proces rozbíhá, a to obilí se dostane na Blízký Východ, kde tedy nevypukne ta potravinová krize. Stejně to nebude v objemu, jak to bylo v předchozích letech. Toho obilí bude pro příští rok o polovinu méně. Rusko k tomu bylo dotlačeno OSN a svým spojencem Tureckem. Rozhodlo se neriskovat svoji pověst. Je to spíše pragmatický krok.