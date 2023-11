Druhý život větrných elektráren začíná v parku

„Dáváme tomuto materiálu druhý život,“ říká Parker Kowalski, spoluzakladatel a ředitel společnosti Canvus. Mnoho dalších lopatek bude brzy potřebovat druhý život, protože větrným turbínám instalovaným na začátku roku 2000 končí životnost. Obchodní sdružení WindEurope odhaduje, že do roku 2025 bude jen v Evropě vyřazeno 25 tisíc tun větrných turbín ročně, což odpovídá hmotnosti více než šesti tisíců vozů Hummer.

Kowalski společně s dalšími dvěma zakladateli společnosti Canvus chtěli přijít na to, jak rozmělnit vyřazené lopatky turbín a použít je jako palivo pro výrobu cementu. Místo toho se nakonec rozhodli využít jejich trvanlivosti. „Mají dlouhou životnost. Proč bychom je nemohli použít k novému účelu?“ ptá se Kowalski.

Tým přišel se 150 nápady na výrobky z lopatek turbín a nakonec se rozhodl pro 11 z nich – včetně květináčů, piknikových stolů a laviček, které by se daly vyrábět ve velkém. Každému výrobku také přidělil výstižné jméno: například lavička „deborah“ nabízí ochranu před sluncem a je k dispozici také jako houpačka, „beacon“ zase může být lavička, květináč nebo fontána.

A zatímco větrné elektrárny často vzbuzují ve Spojených státech, a nejen tam, stížnosti na nevábný estetický vzhled, výrobky společnosti Canvus sbírají spíše kladná hodnocení. „Je to rozhodně novinka, ze které jsme nadšeni,“ říká Stacy Barnesová, správkyně města Greensburg v Kansasu, kde stojí šest laviček, které věnovaly firmy zabývající se obnovitelnými zdroji energie.

Do roku 2027 se očekává dalších 600 gigawattů. „Je to celosvětově stále vážnější problém,“ říká McKinleyová. Aby zabránili hrozící krizi v oblasti odpadů, zvyšují výrobci turbín úsilí o udržitelný zánik svých vlastních výrobků. V roce 2021 představila divize větrných turbín společnosti Siemens SA lopatky z recyklovatelných materiálů a zavázala se vyrábět 100% recyklovatelné turbíny do roku 2040.