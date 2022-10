EU se dál odstřihuje od ruských energií. Vodík chce nakupovat v Alžírsku

Alžírsko sice i nadále zachovává dobré vztahy s putinovským Ruskem, přesto ale zemím EU pomohlo diverzifikovat nákupy energií. Zvýšilo totiž množství plynu dodávaného do Evropy a v červenci podepsala státní firma Sonatrach smlouvu s Itálií, která přinese miliardy kubíků plynu navíc. Do Evropy se dostanou potrubím vedoucím pod Středozemním mořem.

Alžírský ministr energetiky Muhammad Arkab řekl, že jeho vláda navíc zvažuje možnosti uložení podmořských kabelů, aby jimi mohla do Evropy vyvážet elektřinu. Kabinet plánuje, že země bude do roku 2035 vyrábět až 50 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ani to ale nepůjde rychle – Alžírsko potřebuje rozsáhlé investice, s nimiž by mu měly země EU prostřednictvím Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj pomoci. Už na konci této dekády Brusel plánuje, že by mělo z Alžírska putovat každý rok do EU na 10 milionů tun vodíku.