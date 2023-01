Euro nahradilo kuny. Chorvaté sčítají, kolik si obchodníci přirazili

„Zjistili jsme, že někteří zjevně využili přechod na euro k neodůvodněnému navýšení cen. Děkuji těm, kteří to neudělali,“ pronesl na čtvrtečním zasedání vlády chorvatský premiér Andrej Plenković. „Varovali jsme před minimálním zdražováním, ale to, čeho jsme svědky, je v některých případech čirá ziskuchtivost.“

„Při přijímání eura by mělo být snahou, aby jediné, co se změní, byla pouze měna jako taková a aby celý proces neměl pokud možno žádný vliv na cenovou hladinu,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček. „Praxe nám ovšem ukazuje, že malý vliv na cenovou hladinu tento proces mít může. Důvodem je ovšem to, že lidé ještě nejsou zvyklí na nové ceny v nové měně, čehož pak zneužívají někteří obchodníci právě tím, že ceny zaokrouhlují směrem nahoru i v případech, kdy by to dělat nemuseli,“ dodal.