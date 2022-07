Experti se bojí, že USA prohrávají boj s opičími neštovicemi. Viní systém

V posledních týdnech ve Spojených státech přibylo případů tzv. opičích neštovic . Přestože by potlačení nemoci nemělo být pro zemi příliš složité, jelikož se virus šíří pouze prostřednictvím intimního kontaktu a testy a vakcíny existují už delší dobu, experti v USA mluví o pomalé a nesmělé reakci, která v lecčems připomíná začátek pandemie koronaviru.

První případy opičích neštovic byly nahlášeny v květnu, testy však budou šířeji k dispozici až někdy v průběhu července. Očkovacích látek bude však zřejmě nedostatek ještě několik měsíců a oficiální počty případů jsou pravděpodobně hrubě podhodnocené, píše deník The New York Times (NYT).

Spojené státy zaznamenaly nejméně 700 případů, ale odborníci předpokládají, že to ve skutečnosti je mnohem víc. Navíc: Už v roce 2010 americké úřady odhadovaly, že v případě bioteroristického útoku budou potřebovat 132 milionů dávek vakcíny proti pravým a opičím neštovicím. Přesto teď mají ve strategických rezervách pouze 64 tisíc dávek. „Proč je tak obtížné kontrolovat něco, co je dokonce známým patogenem? Kolikrát tím ještě musíme projít?“ ptá se Anne Rimoinová, epidemioložka z Kalifornské univerzity v Los Angeles, která před více než deseti lety poprvé varovala před vypuknutím opičích neštovic.

I po zkušenosti s pandemií covidu-19 zůstává systém veřejného zdravotnictví ve Spojených státech podfinancovaný, deník ho označuje za byrokracii neschopnou rychlé a rázné akce. Na akceschopnosti mu nepřidává ani to, že úřady jednotlivých států, okresů a měst si často stanovují své vlastní priority, mnohdy v rozporu s federálním vedením.

Gregg Gonsalves, epidemiolog a aktivista z institutu veřejného zdraví v Yale, označuje systém za „zkostnatělý“. „Dům je v plamenech, ale vše jako by se pohybovalo jakousi normální rychlostí,“ dodává.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) objevilo v USA již nejméně dvě verze viru. Podle expertů je nyní třeba urychlit schopnost nemoc diagnostikovat, jelikož doteď se čekalo na výsledky testů i více než týden. Teprve nedávno se testy začaly odesílat do komerčních laboratoří, předtím musela výsledek vždy potvrdit některá z laboratoří CDC.

„Jasně jsme to identifikovali jako velkou chybu, která umožnila koronaviru v USA se nepozorovaně šířit po dobu jednoho měsíce, aniž by to kdokoli z nás věděl,“ uvedla Angella Rasmussenová z kanadské Saskatchewanské univerzity.