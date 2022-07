Evropou se šíří opičí neštovice. Dělejte s tím něco, vyzývá WHO

Evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) v pátek vyzvala evropské státy k naléhavému a koordinovanému postupu proti opičím neštovicím. WHO poukázala na silný nárůst výskytu této nemoci na evropském kontinentě v posledních týdnech.

Krizový výbor WHO minulý týden vyjádřil obavy z šíření opičích neštovic, které podle něj ale nyní nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle evropské pobočky WHO by ale výbor mohl brzy své stanovisko přehodnotit kvůli „rychlému vývoji a naléhavé podstatě této události“.

Podle statistik evropské WHO se v 99 procentech případů nákaza týkala mužů ve věku 20 až 40 let, a to hlavně těch, kteří měli pohlavní styk s dalšími muži. Zhruba deset procent nakažených muselo do nemocnice a jeden člověk skončil na jednotce intenzivní péče.