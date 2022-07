Farmáři v Nizozemsku nechtějí snižovat emise, policie střílela po traktorech

V traktoru, který policie zasáhla, přitom seděl teprve šestnáctiletý Jouke, jehož příjmení policie nezveřejnila. Jeho matka podle webu De Telegraaf zvažuje, že na policisty podá trestní oznámení za pokus o zabití. Kdyby střela dopadla o několik milimetrů výše, měla by pro Joukeho fatální následky, řekla ve středu listu Leeuwarder Courant. Rodina tvrdí, že to nenechá jen tak.

„Záleží na rodině, ale dovedu si představit, že by podali žalobu,“ řekl chlapcův právník Robert Snorn pro místní médium. Nyní se chlapci podle webu De Telegraaf daří dobře, po střelbě mu ale píská v uchu. „Je docela dojatý, ale je to veselý chlapec. Na policejní stanici se k němu chovali dobře,“ uvedl Joukeův právník.

Nizozemští zemědělci protestují proti vládnímu návrhu, podle něhož by vláda mohla zemědělcům nařídit, aby používali méně hnojiv a snížili stavy hospodářských zvířat. Nizozemská vláda chce do roku 2030 snížit emise oxidů dusíku a amoniaku, které produkují hospodářská zvířata. To by podle protestujících mohlo vést k tomu, že některé farmy budou nuceny ukončit činnost. Také tvrdí, že jsou nespravedlivě postihováni a že jim vláda neposkytuje žádnou perspektivu do budoucna.